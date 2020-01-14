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Все про:Нацполиция (10732) Ривненщина (742) убийство (5475)

 86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 86-летнего мужчину на Ривненщине, его подозревают в убийстве и расчленении 87-летней жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение об обнаруженном окровавленном теле матери возле дома в селе Городец Владимирецкого района в полицию поступило около 14 часов от 55-летнего сына, который живет в селе Старая Рафаловка.

"Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом - топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что трудился по хозяйству. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.

Мужа погибшей задержали. Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские также выяснили, что женщина потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит.

Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына, только с положительной стороны, в том числе 86-летнего мужчину. Ч побудило его к такому поступку - не могут понять.

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86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 01
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 02
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 03
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 04
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 05
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 06
86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3169821
 
 
 Топ комментарии
 
а смотрите какая печь выбеленная...
т.е. нормальные люди - хорошие хозяева...везде чисто, хоть и инвалиды...а тут такое...
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наконец то довела, во терпение у старого.
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а смотрите какая печь выбеленная...
т.е. нормальные люди - хорошие хозяева...везде чисто, хоть и инвалиды...а тут такое...
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Що ти мелеш... гарні господарі це інше, а "нармальные люди" це інше. 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 672
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Кстати, такое бывает. У тетки моей жены тоже столько лет , пошли видения в голове, что кто то по квартире ходит и пр. Потом отпустило, и она не помнит, что это было.
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старость не радость во всем .соболезную
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В селе Новолутковка Добровеличкивского района Кировоградской области сын отрубил топором голову своей матери. https://aif.ua/incidents/pod_kropivnickim_syn_otrubil_materi-invalidu_golovu_toporom
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дедушка в поле гранату нашел
с этой гранатой к райкому пошел
вынул колечко кинул в окно
дедушка старый ему все равно
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Слева молот
справа серп
это наш совковый "герб"
голосуй-неголосуй
все равно получишь.... какое-то г*вно
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та то ясно шо жни и куй, но результат....кхм-кхм 86-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні дружини на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1335 а зато у нас балет, вот уже две тыщи лет.
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маленький мальчик на вишню залез,
старенький сторож достал свой обрез...
метким был выстрел - и вырвался крик...
"сорк второй", - усмехнулся старик
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И что с ним делать теперь? До ста лет топтать зону будет?
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Будет содержаться в спецпалате медицинского учреждения под круглосуточной охраной.
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наконец то довела, во терпение у старого.
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Зачем Цензор постит эту криминальную бытовуху? Что бы показать , как хреново в Украине ( а ля сайт Курченко Корреспондент) . Это политическая новостть или писать больше не о чем?
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Стареча деменція та божевілля в купі.
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у такому віці мати сили на розчлєньонку...
то ще встигне довгенько посидіти
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та шо там складно коментувати...
вирахував москалиху на 86-му році життя...
у гебні шансів нуль,так і запам'ятайте.
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Деменция в расцвете.
Хорошо еще если сыну не попробуют это приписать.
Типа наследства хотел или еще чего.
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Наверно мужик узнал что жена его с москалем якшалась, вот тихонько под музычку ее на шашлычок и заготовил.
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