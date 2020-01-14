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 Политика Украины
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Все про:ВР (24260) Новинский (382) кнопкодавство (56) ЧЕСНО (26)

 Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - "ЧЕСНО". ВИДЕО

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова.

Магомедов впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - ЧЕСНО 01
На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах.

Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - ЧЕСНО 02
На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов уже нажали на кнопки на местах отсутствующих коллег.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты IX Рады кнопкодавили 45 раз, чемпион - ОПЗЖ, - "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/p3169795
 
   
 Топ комментарии
 
Законы зеленых недоумков вот такие, что в первый же день спокойно нарушаются. Такие они нам законы пишут.
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А ну зєбіл як скаже їм так грозно: даю 24 часа ,щоб руки собі повідрубували чєрті!
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А ну зєбіл як скаже їм так грозно: даю 24 часа ,щоб руки собі повідрубували чєрті!
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Так как же они себе руки отрубят, когда пэтя всем казнокрадам и коррупционерам давно отрубил?
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Неее, до уровня пэтиного лохтората я не опущусь никогда. А ты нибалей))))
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не нравится правда? Поцелуй своего Клоуна, попустит.
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Законы зеленых недоумков вот такие, что в первый же день спокойно нарушаются. Такие они нам законы пишут.
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Что именно нарушили, какой закон?
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Почни з букваря, потім табличку множення вивчиш, а далі і закони осилиш.
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Ай -я-я. Да пох..ю им все. Следующие 5 лет в ......... . Уже становится ясно.
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Шо там ви казали Бубочка про кнопкодавство підписав? Чи своїх не б"єм?
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Вот и посмотрим, КАК работает закон о кнопкодавстве подписанный намедни фигляром без диплома клоуна.
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А ничего, что походу подошел депутат и нажал свою кнопку...


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А вверху видео Цензора посмотреть, слабо?
14.01.20 14:12 Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - "ЧЕСНО". ВИДЕО
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Пардоньте, слаб зрением по возрасту своему. Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 665

Ну я и говорю, сейчас и посмотрим, КАК они ответят за кнопкодавство. Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9103
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ага, дімон! толкні там за мєня - я щас подойду
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Это он потом уже подбежал, уже после того как "**** православная" нажала кнопку за него.
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А зачем он тогда протянул руку к кнопке? Или он хотел нажать другую кнопку, "красную"? Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7422
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Порошенко с Парубиём вообще на работу не ходят
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Они, наверное, на протестах - перекрывают улицы! Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2738
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Ой ржу не могу......
Так они не кнопкодавят..... Они вообще учатся их нажимать! Их же в ВР вообще почти никодда не бывает!
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Какие мелочи для этих двух экземпляров. Все равно что маньяка-убийцу поймать за сцаньем в лифте.
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Обещали уголовную статью. А сделали штраф. Но если штраф, то где подстатьи за: 1. первое нарушение штраф; 2. повторное нарушение ...Где, земляки? Вы вчера уху ели, и сегодня продолжаете...Ничего не поменялось.
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Гнать в шею "*уку православную"! Мразь сепарская.
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"кнопкодавсто не - попкодавство", яке ми бачили прямо в сесійній залі... Що вже ви хочете від "НовоШпеновки"...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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