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 Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция. ФОТО

Годовалый ребенок погиб из-за возгорания кровати на Закарпатье. Причиной пожара стала свеча.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Закарпатской области.

В полицию поступило сообщение о смерти в с. Порошково годовалого ребенка. На его теле были обнаружены термические ожоги, о чем врачи сообщили в полицию.

При обследовании места происшествия установлено, что в здании, которое находится в поле, в 400 метрах от населенного пункта, отсутствуют какие-либо условия для проживания: ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения.

"Установлено, что около 21:00 родители малолетней - 29-летний папа и 17-летняя мать, оставили на длительное время без присмотра двух своих детей, а сами ушли из дома. У кровати, где была малолетняя, оставили зажженную свечу, которая в дальнейшем стала источником возгорания кровати, на которой спал годовалый малыш. В результате, ребенок получил значительные ожоги, вероятно и стали причиной смерти. Вместе с ребенком дома находилась ее старшая сестренка, которая повреждений не получила", - сообщили в полиции.

По факту трагического случая в полиции открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия.

В то же время полиция вместе с социальными службами проверяет условия проживания детей в доме и будет инициировать рассмотрение вопроса об исключении другого ребенка из семьи.

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Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция 01
Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция 02
Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169770
 
 
 Топ комментарии
 
Щось мені підказує, що тут, як би це сказати... кхм... мова йде про одну специфічну національну меншину... яку зараз називають толерантним слівом, співзвучним з алькогольним напоєм...

А там хоч яке житло їм дай - перетворять на традиційний всьор.
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ПИпец-- жити по новому !!! Таких родителей стерилизовать нужно Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 2175
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да хрен его знает, но за три тысячи что малоимущие депутаты себе подняли можно было наверное кинуть провод, дожились электричества невезде проведено оказывается, ну судя по фото, туда же патронажная сестра хотябв должна была приходить, щас участковый педиатр под статейку может пойти ну или кто там в этом заповеднике
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Я взгялнул на фото и не понимаю, как там вообще жить можно, да еще с двумя маленькими детьми. Блин этож закарпатье, да даже если у тебя, у мужика которому 29 лет, руки из жопы растут иди контрабандой занимайся хотябы...
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Та и не говори, полный беспредел! До чего страну довели! К циганскому нахалстрою свет, газ и воду с отоплением не подвели. И участковый врач с патронажной сестрой не ходили к ребенку о существовании которого не знали. Просто изверги.
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цыган цыган, через ы, вопрос не в том что умер цыганский ребенок, это видишь ли лакмусовая бумажка, сегодня похер на маргиналов а завтра забъют хер на тебя это ***** как два плюс два сложить оргунт порядок должен быть
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Це звичайні люди, що живуть в гірських місцевостях, де сусідні будинки знаходяться на відстані 200 - 300 м один від одного, з обмеженим доступом до благ цивілізації.
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ПИпец-- жити по новому !!! Таких родителей стерилизовать нужно
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Ну да, если ей щас 17, а беременность 9 месяцев, а ребенку в год, то горе-папаша вдул ей когда было еще 15 лет, а это было не при зеленском. Шах и мат порохоботы Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция - Цензор.НЕТ 8810
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походу не 15 а еще раньше ведь есть еще старшая дочь....
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У тебя никаких моральных принципов? Поржать и поприкалываться в трагической новости это норма?
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В любом случае у этих детей не было бы будущего. Здоровый лоб дернул малолетку, работать видимо он такого слова не слышал, раз его семья живет в таком, даже гадюшником язык назвать не поворачивается. Даже не знаю, что хуже: умереть в год или мучаться в таких условиях чорт знает сколько...
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они не мучаются -это цыгане!
сделай им "евро-ремонт" и через год увидишь тоже самое,
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неужели нельзя было жилье им какое дать, в селах полно пустующих домов....
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Щось мені підказує, що тут, як би це сказати... кхм... мова йде про одну специфічну національну меншину... яку зараз називають толерантним слівом, співзвучним з алькогольним напоєм...

А там хоч яке житло їм дай - перетворять на традиційний всьор.
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Доречі, як це вєнҐри не догледіли, там понімаєш наліво та направо всім роздавали паспорта та громадянство, можливо навіть копійчиной помагалі, а тут не догледіли, ніпорядок Через свічку біля ліжка згоріла однорічна дитина на Закарпатті, - поліція - Цензор.НЕТ 1163
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