 Окуева была убита из редкого оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, экспертная служба МВД установила, что сброшенное стрелком в 600 метрах от места преступления оружие, из которого 30 октября 2017 застрелили Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева, - чешский армейский автомат в калибре 7,62 * 39 мм производства Česká Zbrojovka.
"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно. Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это - четкий признак заказного характера преступления. И для него было использовано бронебойные патроны для более смертельного поражения", - говорится в сообщении.
Такой автомат Sa vz. 58 производился Чехословакией с 1958 до 1984 лет. В 2000 снят полностью с вооружения.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
Але в цьому контексті слід було би ще згадати, що реформа судової і правовї системи провдиться пару десятків років; і це - щонайшвидше, як свідчить досвід сусідв: Польщі, Румунії... І що при Порошенку ці реформи лише розпочалися; і що зебільно-клованна влада їх успішно згорнула...
не вспів сивочолий очолити млядь.
соєві воші такі-ж самі як і зелені гниди.
дуст,вишивата.
Так появляются любые доказательства, которых не было - просто подбрасываются.
Но вам, дегенератам конченым, вполне сойдет за объяснение и победу.
Гуляй лесом, быдло безродное.
Проблема только в том, что они так и ее мужу - одно дело публичная информация и совсем другое сокрытие доказательств от адвокатов потерпевших!!!
Даже наоборот, чем реже оружие, тем проще идентификация.
Такое имеет смысл только когда к примеру используешь восстановленное оружие например 2й мировой - у него как правило нет истории (нет человека который покупал, регистрировап...), такое оружие тупо выкидывается после выстрела. А вот с современным "редким" оружием уже будет проблема
Их выпущено чуть меньше миллиона на заводе, который находится к Киеву гораздо ближе, чем Тула или Ижевск.
"Стосовно ДНК, яку раптово виявили на автоматі.
Заявою дворічної давнини про те, що ніякої ДНК на зброї не виявлено, можна насправді, підтертися. Це наші талановиті атестуванці імені Деканоїдзе таким чином зберігали "таємницю слідства". На їхню думку, якщо сказати, що ніякої ДНК взагалі не знайдено, то це:
а) або заспокоїть убивцю і він не критиметься;
б) найімовірніший мотив - пояснить суспільству, чому "пєнти" нікого не спіймали. Мовляв, такий випадок - хрін доведеш.
Заява ідіотська по суті. Якщо ти навіть не хапався за зброю голими руками, то десь вона торкалася твого одягу, лежала на твоєму стільці, її везли у авті до місця злочину, ти торкався її щокою, коли прицілювався або просто чхнув поруч. Зброя лежала на землі, де харкали, плювали, кидали недопалки безліч людей. Всі ці контакти залишають сліди у вигляді фрагментів або навіть цілих клітин організмів. І вони містять ДНК.
Інша річ, що ці сліди можуть бути слабкими, але технічних причин не виділити їх при бажанні немає. "Генна дактилоскопія" дещо відрізняється від хімічного аналізу, де сліди отрути можуть бути менше за чутливість методу. ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція - дозволяє в буквальному сенсі виростити ДНК до кількості аналітичного сигналу будь-якої інтенсивності. Інакше кажучи, була б бодай одна молекула - далі справа техніки і часу.
Втім, будь-яким заявам відомства Авакова, у тому числі і про нібито беззаперечні висновки експертиз, вірити не можна. І переконувати суспільство у зворотньому я не збираюся, бо краще за багатьох знаю ціну цим "експертизам" і "розслідуванням". Мікроскоп у руках мавпи - лише важкий і небезпечний предмет, яким вона або приб'є когось невинуватого, або покалічить саму себе.
Ваші "не вірю" - цілком обґрунтовані."Володимир Саркісян