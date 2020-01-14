 Окуева была убита из редкого оружия, это четкий признак заказного характера преступления, - Шевченко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, экспертная служба МВД установила, что сброшенное стрелком в 600 метрах от места преступления оружие, из которого 30 октября 2017 застрелили Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева, - чешский армейский автомат в калибре 7,62 * 39 мм производства Česká Zbrojovka.

"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно. Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это - четкий признак заказного характера преступления. И для него было использовано бронебойные патроны для более смертельного поражения", - говорится в сообщении.

Такой автомат Sa vz. 58 производился Чехословакией с 1958 до 1984 лет. В 2000 снят полностью с вооружения.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

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