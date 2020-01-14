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 Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили в Харьковской области незаконный вывоз за пределы Украины запасных частей к военной авиационной технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 "Альбатрос". Он состоит на вооружении в более чем 30-ти странах мира. Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3169760
 
 
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ґоді ВЖЕ тупорило використовувати лахтинський фєйк-73 Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3474 Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8744
За шмарклю голосувало на виборах президента 23%виборців(+21%"протіфПорошенко Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9940 Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3474
за"партію"шмарклі голосували ті ж самі 23%виборців Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9940
Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3474 от саме23% виборців і є лохо=рат шмарклі Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6281
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Ох уж эти Свинарчуки, никак не успокоятся, что бы вооруженные силы были боеспособными Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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Примерно 73% из них голосовали против свинарчуков! Ога!
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Так те для свой техники ввозили, а это было, по отношению к славянскому православному буряту, нечестно...
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Зрада была, что ввозили, почему сейчас для зебов тоже зрада, если вывозят?
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Лучше пошли бы по мусорным контейнерам ковыряться, что большинство и делает.
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