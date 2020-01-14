 Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 "Альбатрос". Он состоит на вооружении в более чем 30-ти странах мира. Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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