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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18415) ограбление (1245) Нацполиция (10732)

 Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Злоумышленники пытались похитить деньги, взломав защитную крышку с помощью лома и отвертки. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Около 3 часов ночи в Шевченковское управление полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта неизвестные пытаются взломать мобильный терминал. Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые и задержали двух парней.

Следственно-оперативная группа управления полиции провела осмотр места происшествия и зафиксировала поврежденный терминал. Также правоохранители выяснили, что правонарушители подошли к платежному терминалу и с помощью отвертки и лома сломали его, но похитить деньги им не удалось.

Правоохранители задержали парней. Ими оказались жители столицы, 1990 и 1998 рождения, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция 01
Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция 02
Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169754
 
 
 Топ комментарии
 
Они бы еще напильник взяли...
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Цих скрутили швидко, а всяким смілянським-коболєвим-вітренкам-найемам-лещенкам, які грабують держбюджет на сотні мільйонів гривень, іще підвищують зарплати.
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Завидуйте молча. Как наголосовали, так гос доходы и перераспределили.
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журнашлюхи вообще дебилы - грабят человека.

я в ступор вошёл - "ограбление с ломом и отвёрткой" - оказывается - мобильный терминал шантажировали нанесением телесных...

*********... (журнашлюхи дебилы)
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Это Артемчик Шевченко так журналистам преподнёс, а он в ентих делах прАФФесиАнал!
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Это еще не самое дыбильное "ограбление", до настоящих американских воровских зашкваров, этим воришкам далеко.
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