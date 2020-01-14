 Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Так, житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведении строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.
Однако заявитель начал с разговаривать с патрульными, направив в их сторону оружие, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.
По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.
Но дурак, конечно.
Даже с водяным детским пистолетом нужно соблюдать правила обращения.
Почти килограмм железа, если им по башне як треба хряснуть - даже убить можно.
-- А, по Закону здравого смысла в нормальном обществе должны, уже, отпевать.
А так - "изьяли патроны калибра", - и люди подумают - "вот молодцы, поймали опасного преступника, это, наверное, не Флобер, а магнум 44, та ещё и с глушителем."
Калибр без разницы.
По Закону это должен быть труп.
1. Зачем флоберу та насадка, внешне напоминающая саундмодератор?
2. зачем не сняли с боевого взвода? А если бы боевой был?
Копы совершенно не разбираются в пестиках.
Но то, что дурак - это однозначно ))
А уровень доверия к этим органам и реальное состояние дел в этих органах это совсем другой вопрос.