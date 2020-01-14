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Все про:Белая_Церковь (117) пистолет (38) патрульная полиция (1374)

 Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем. ФОТО

Полицейские задержали жителя Белой Церкви на Киевщине, который сначала вызвал их, а потом стал угрожать правоохранителям пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведении строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.

Однако заявитель начал с разговаривать с патрульными, направив в их сторону оружие, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.

Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем 01
Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем 02

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По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3169744
 
   
 Топ комментарии
 
А калибр патронов ментам даже стыдно было написать, потому шо калибр там 4 мм.
А так - "изьяли патроны калибра", - и люди подумают - "вот молодцы, поймали опасного преступника, это, наверное, не Флобер, а магнум 44, та ещё и с глушителем."
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Дарвин уже свой бумажник открыл и купюры отсчитывал...
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Дарвин уже свой бумажник открыл и купюры отсчитывал...
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В Штатах бы могли и пристрелить за такое "херойство"...
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Навіщо на Вайраух глушник? Він і так стріляє не голосніше за пневматику Хатсан.
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хочешь блеснуть своими познаниями в оружии?
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Какое ж это оружие? Пневматика. Или флобер, что тоже как игрушка.
Но дурак, конечно.
Даже с водяным детским пистолетом нужно соблюдать правила обращения.
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Вайраух вообще опасная штука.
Почти килограмм железа, если им по башне як треба хряснуть - даже убить можно.
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,,Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем."

-- А, по Закону здравого смысла в нормальном обществе должны, уже, отпевать.
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А калибр патронов ментам даже стыдно было написать, потому шо калибр там 4 мм.
А так - "изьяли патроны калибра", - и люди подумают - "вот молодцы, поймали опасного преступника, это, наверное, не Флобер, а магнум 44, та ещё и с глушителем."
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.50 AE.
Калибр без разницы.
По Закону это должен быть труп.
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К стати где Рюкзаков пропал? Что то его давно не видно и не слышно.
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В Италии, моцареллу с собственной буйволиной фермы ест, запивая вином с собственного виноградника. Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником - Цензор.НЕТ 6869
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ну ничего себе!! Задержали чувака махавшего пистолетом, это чтото невероятное. Я думал новая аваковская полиция нужна только для конспектирования и отпускания. Иногда мне кажется что они даже если увидят как ктото отрубил человеку - они его не задержат, ведь претензий от потерпевшего уже не поступит
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У меня только два вопроса.
1. Зачем флоберу та насадка, внешне напоминающая саундмодератор?
2. зачем не сняли с боевого взвода? А если бы боевой был?
Копы совершенно не разбираются в пестиках.
Но то, что дурак - это однозначно ))
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Шо то похожее видел на форумах - колхозят когда ствол от пневматики ставят на флоберы, шоб димедрольными патронами с тяжёлыми пулями от пневмы стрелять.
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Теперь жди запрета на флоберы как в парашке. Хотя они и так вырождаются... Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником - Цензор.НЕТ 7990
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Какая разница что флобер ? Угрожать оружием сотруднику правоохранительных органов может или преступник или придурок, в любом случае это криминал.
А уровень доверия к этим органам и реальное состояние дел в этих органах это совсем другой вопрос.
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