 Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.
"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Клас! Діалог з владою через посередників з поліції.
А може и то и то одновременно.
Эпоха бедности вроде закончилась.
а есть видео где заливают? нормальное то, а то даже как искать не знаю на французском.
youtube.com/watch?v=Zs9WBrKxBgQ
Против дел или против фантазий, что он вот-вот это сделает или у него есть тайные мысли?
- и уряд, и всех стрелочников у відставку!!!
Зеленский с Медведчуком и Портновым разгоняют волну типа "уряд у видставку" чтобы пока быдло поймёт причину - будет поздно...