EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Киевские новости, Фоторепортаж
  4729  43
Все про:акция (2000) Киев (18415) Нацполиция (10732)

 Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой. ФОТОрепортаж

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. ФОТО

Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 01
Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 02
Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169735
 
 
 Топ комментарии
 
Что им опять надо?
Эпоха бедности вроде закончилась.
 показать весь комментарий
 
... Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за мирных акций...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
... Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за мирных акций...
 показать весь комментарий
 
 
... и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Источник: https://censor.net.ua/p3169735
Клас! Діалог з владою через посередників з поліції.
 показать весь комментарий
 
Спасибо. Но я читать умею. Вопрос был о другом. Ибо судя по фото особого усиленного режима лично я не наблюдаю.
 показать весь комментарий
 
Не допустити нарід до прямої і щ рої розмови з владою.
 показать весь комментарий
 
Либо прості люди против раздачи чернозёмов рептилоидам, либо простий нарід против отмены адвокатской монополии.
А може и то и то одновременно.
 показать весь комментарий
 
Что им опять надо?
Эпоха бедности вроде закончилась.
 показать весь комментарий
 
 
Мирные протесты)))) и чего можно добиться мирными протестами? Хотя бы на французов посмотрите - фермеры пригнали бочку говна, залили дворец преЗедента говном до самой крыши, и о чудо - макарон нашел нужное решение)))
 показать весь комментарий
 
У нас не вистачає гімна, щоб залити всю наволоч.
 показать весь комментарий
 
 
То там же їхне гімно. А своє своїх не чіпає. Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой - Цензор.НЕТ 7909
 показать весь комментарий
 
ну да, разнесли пол-города, не считая других городов, главное что Микрон обосрался.
а есть видео где заливают? Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой - Цензор.НЕТ 762 нормальное то, а то даже как искать не знаю на французском.
 показать весь комментарий
 
Рома, критиковать протесты украинцев может только тот, кто хоть раз добился своих целей протестами. У вас на мордовии митинги проходят в загонах(!). А Украинцы свалили януковоща, заставив его убежать к вашему *****. Так что не иронизируй, а иди сгоняй с трона *****. Пока не запретили собирать валежник Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою - Цензор.НЕТ 360
 показать весь комментарий
 
 
Готуємось до загальнонаціонального страйку!
youtube.com/watch?v=Zs9WBrKxBgQ
 показать весь комментарий
 
 
Против чего Нацкорпус выступал при Порошенко?
Против дел или против фантазий, что он вот-вот это сделает или у него есть тайные мысли?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко такой же как Зеленский марионетка либераст-глобалистов, только карманы растянуты.
 показать весь комментарий
 
А чим нарід не вдоволений? Невже тим, що їх улюблені обранці трішки підняли собі зарплатню, щоб на хлібчик хватало... І трішки ікри. Не в сухом"ятку ж жувати в кінці кінців. Невдячні! У нас же скоро ВВП на 40% (!!!) виросте!
 показать весь комментарий
 
 
Щоб відібрати у вас землю? Чи вам по барабану в якій країні жити? Ви з команди "какая разница"?
 показать весь комментарий
 
 
Уряд у відставку. Національнийстрайк.
 показать весь комментарий
 
 
если у страйкующих не будет национальной идеи, то так и будут страйкувать каждый отдельно сам по себе с разными проблемами своими.
 показать весь комментарий
 
Скоро стільки наработаєш, що штани знімуть, а не тільки землю.
 показать весь комментарий
 
а почему только уряд? нужно более радикально
- и уряд, и всех стрелочников у відставку!!!

Зеленский с Медведчуком и Портновым разгоняют волну типа "уряд у видставку" чтобы пока быдло поймёт причину - будет поздно...
 показать весь комментарий
 
 
Причина в марионеточном уряде иуды Сороса.
 показать весь комментарий
 
та ні, в зеленськомулайні, уряд є його наслідком.
 показать весь комментарий
 
Подивився на двері Ради, і така у мене виникла жалість до Юзіка і Стефанчука...
 показать весь комментарий
 
 
А вони заходять знизу з підземного паркінгу і піднімаються на вантажному ліфті.
 показать весь комментарий
 
менты есть, акции нет - разгон волны через журнашлюх идёт - следовательно власть разгоняет очередную волну засирания мозгов быдлоэлекторату...
 показать весь комментарий
 
 
А что там с авокяном рюкзавичем? Зеленое стадо вроде бы говорило что он до 1 января министром...мол кадр должен опыт передать....а сегодня уже 14 января...а рюкзакович со своего кресла вставать не собирается...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх