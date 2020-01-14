 Украинские спасатели вернулись из Ирана, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Ви зробили це разом!
Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.
В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий...." Ваши слова в точку!!! Вышвырнули, как котят... отправили автобусами в Баку и оттуда их забрал самолёт Ан-32 МЧС. В Тегеране только экипаж Ил-76 и специалисты для опознавания погибших и транспортировки их на родину. Самописцы никто Украине не передаст. Передают французам. Мнение украинских специалистов там никого не волнует.
Поэтому что хотели, то и жрём!!!
В принципе - прилетают непонятные чудаки и "спасают", не имея на то оснований. Тут иранцы наверное правы - а вдруг шпионы или "огенты Госдепа".
Значить так… В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована..
Значить так…
В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована, судячи з того, що чартер вже там чекав. Сурков тиснув, щоб як найскоріше особливий статус Донбасу було закріплено в Конституції, - це останній крок, що лишився до повної капітуляції України. Зараз це буде в турборежимі намагатись зробити зелена влада - це буде дуже яскраве підтвердження тому, що я тут пишу. Судячи з усього, Зеленському дуже лячно піти на подібний крок, бо він розуміє, що це викличе неабиякий спротив в країні. Цілком можливо, що навіть призведе до масових протестів. Збиття літаку в Ірані було здійснено за безпосередньої участі Росії для того, щоб залякати особисто Зеленського та його родину (мовляв, додому можна не повернутись). І саме тому переляканий Зеленський повертався на тому самому літаку, що привіз Суркова, разом з ним через Москву - це був єдиний безпечний для нього варіант. І саме тому була відсутня будь-яка більш-менш нормальна реакція з боку української влади - всі чітко знали що саме відбувається. Ніхто навіть з курортів не повернувся.
Чому зустріч була саме в Омані? Щоб сховати там отримані від державної зради гроші. Готовність до неї та умови Зеленський озвучив особисто Путіну на зустрічі віч-на-віч в Парижі. Саме для цього Зеленський її так прагнув, посилаючи численні сигнали (промови, поступки на фронті, переслідування патриотів тощо), які було почуто. Чому з Сурковим? Бо саме він є відповідальним та курує проект знищення України як самостійної держави.
Думаю, що в президенти Зеленського привів Коломойський саме для реалізації подібного сценарію та під умови, що втрачені за Порошенка гроші йому будуть повернені з великою компенсацією. За це Зеленському була намальована картинка того, як можна стати дуже заможньою людиною, домовившись з росіянами, та що саме для цього треба зробити. Кандидата та електорат готували декілька років за допомогою серіалу. В якості заходів по підтримці реалізації цього плану до влади також було приведено більшість непрофесійних людей з відсутнім критичним мисленням та сліпою покорою, щоб зменшити вплив людського фактору.
Ви щойно прослухали стислий опис того, що відбувається з нашою країною. Живіть тепер з цим, якщо можете.Denys Prylutskyi
Иран не будет передавать Украине обнаруженные на месте аварии самолета рейса PS752 бортовые самописцы, до тех пор пока представители иранской стороны не удостоверятся, что оборудование украинской лаборатории для их расшифровки соответствуют международным нормам.