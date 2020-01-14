 Украинские спасатели вернулись из Ирана, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Ви зробили це разом!
В принципе - прилетают непонятные чудаки и "спасают", не имея на то оснований. Тут иранцы наверное правы - а вдруг шпионы или "огенты Госдепа".
Значить так… В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована..
Значить так…
В Омані Зеленський зустрічався з Сурковим. При чому ця зустріч не випадкова, а запланована, судячи з того, що чартер вже там чекав. Сурков тиснув, щоб як найскоріше особливий статус Донбасу було закріплено в Конституції, - це останній крок, що лишився до повної капітуляції України. Зараз це буде в турборежимі намагатись зробити зелена влада - це буде дуже яскраве підтвердження тому, що я тут пишу. Судячи з усього, Зеленському дуже лячно піти на подібний крок, бо він розуміє, що це викличе неабиякий спротив в країні. Цілком можливо, що навіть призведе до масових протестів. Збиття літаку в Ірані було здійснено за безпосередньої участі Росії для того, щоб залякати особисто Зеленського та його родину (мовляв, додому можна не повернутись). І саме тому переляканий Зеленський повертався на тому самому літаку, що привіз Суркова, разом з ним через Москву - це був єдиний безпечний для нього варіант. І саме тому була відсутня будь-яка більш-менш нормальна реакція з боку української влади - всі чітко знали що саме відбувається. Ніхто навіть з курортів не повернувся.
Чому зустріч була саме в Омані? Щоб сховати там отримані від державної зради гроші. Готовність до неї та умови Зеленський озвучив особисто Путіну на зустрічі віч-на-віч в Парижі. Саме для цього Зеленський її так прагнув, посилаючи численні сигнали (промови, поступки на фронті, переслідування патриотів тощо), які було почуто. Чому з Сурковим? Бо саме він є відповідальним та курує проект знищення України як самостійної держави.
Думаю, що в президенти Зеленського привів Коломойський саме для реалізації подібного сценарію та під умови, що втрачені за Порошенка гроші йому будуть повернені з великою компенсацією. За це Зеленському була намальована картинка того, як можна стати дуже заможньою людиною, домовившись з росіянами, та що саме для цього треба зробити. Кандидата та електорат готували декілька років за допомогою серіалу. В якості заходів по підтримці реалізації цього плану до влади також було приведено більшість непрофесійних людей з відсутнім критичним мисленням та сліпою покорою, щоб зменшити вплив людського фактору.
Ви щойно прослухали стислий опис того, що відбувається з нашою країною. Живіть тепер з цим, якщо можете.Denys Prylutskyi