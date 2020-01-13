 Из подтопленного ТРЦ "Ocean plaza" в Киеве эвакуированы 13 человек, один - госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям г. Киева.

"Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул.Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", – говорится в сообщении ведомства.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

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"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали.

Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – сказано в сообщении.

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.





Как сообщал Цезор.НЕТ ранее, вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.