 Мать и сын Сенцова переехали в Киев. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов.

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