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Все про:политзаключенные (1390) Сенцов (1102)

 Мать и сын Сенцова переехали в Киев. ФОТОрепортаж

Влада Сенцова не хотела отпускать мать, но теперь он пошел в обычную киевскую школу.

Об этом сообщил в Facebook Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов.

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Мать и сын Сенцова переехали в Киев 01
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 02
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 03
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3169605
 
   
 Топ комментарии
 
Дай Бог эдоровья Сенцову и его семье Мать и сын Сенцова переехали в Киев - Цензор.НЕТ 7371
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Лучше бы в США уезжали. В Киеве да и по всей Украине кишит сепарами и кремлевскими киллерами, что патриотам здесь жить не безопасно.
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Якщо він патріот ( власне я у цьому не сумніваюсь) та вояк по житті , то він нікуди не поіде..
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які ж вони патріоти - сам Сєнцов признаєця шо 'го синок сєпаратний ватан, а жінка, вапщє, продажна курва
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Вы правы. Но поклонникам "русского мира" тоже не очень комфортно. крути не крути, а позиции проросийской партии на данный момент в парламенте не сильны. Медведчук с Рабиновичем мало что решают.
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Дуже подібний до тата -) А що то за «болячка»?? Не зрозумів
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Дай Бог эдоровья Сенцову и его семье Мать и сын Сенцова переехали в Киев - Цензор.НЕТ 7371
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Сенцова затримали буцімто за спробу підриву пам'ятника Членіну, коли фуйло сказав що Володя чмо, крисюки самі завалили той пам'ятник.
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Видно, в Карпатах, дихають чистим повітрям карпатським...
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я мала на увазі те, що приїхали до маминих родичів, но без мами
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Можливо, не впевнений що ті добре ставляться до її вчинку, могли і відмовитись від неї.
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Люди різні, дружина Сенцова взагалі з Франківська, а підтримала окупацію.
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Навіщо особисте виставляти на загальний огляд. Не розумію.
Але, все одно можу тільки побажати йому успіхів, у чому числі, і у сімейних справах
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жениться ему нужно снова - на молодой.... Мати і син Сенцова переїхали до Києва - Цензор.НЕТ 4359
Тогда будет идеально....
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Мать Сенцова тоже ватница. Не будем питать иллюзий относительно ее патриотизма.Поомто сейчас комфортнее для нее в Украине, а не в Крыму.
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Удачи Вашему сыну ,ему не надо искать личность с которой надо брать пример в жизненном пути !!!!
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Мать Сенцова неплохо сохранилась. На прадудушку бы еще глянуть.
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Та хорошо то оно хорошо, только Савченчиха использовала и закрыла лимит геройских звёзд и депутатских мандатов.
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Ничего не понятно из написанного. Кто эти люди? Сын пошел в школу а его бывшая жена... Какая жена если он ещё в школу ходит?
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