EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  401  1
Все про:Львов (3588) СБУ (14232) угрозы (656)

 Двое львовян-мошенников, прикрываясь именем журналиста, угрожали консулу Польши, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.

После публикации в местных СМИ материалов, разоблачающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 000 евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пособничество террористам "ЛДНР" осужден на 8 лет заочно житель Херсонщины, - СБУ

Двое львовян-мошенников, прикрываясь именем журналиста, угрожали консулу Польши, - СБУ 01
Двое львовян-мошенников, прикрываясь именем журналиста, угрожали консулу Польши, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3169567
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Які шибеники.
І журналіста підставили, і консула налякали.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх