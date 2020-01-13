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Все про:Одесская область (1903) вагоны (95) ГСЧС (2429)

 Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Вагон грузового поезда, в котором находились 50 тонн серы, задымился в г. Подольск (Одесская обл.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Подольск (станция "Подольск"), идет дым из вагона грузового поезда.

Спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой. Вагон отбуксирован на рампу (тупик), на расстояние 500 м от станции.

Спасатели в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн.

В 10:10 задымление локализовали, в 10:50 ликвидировали.

Проведены замеры воздуха и радиационного фона - показатели в норме.

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Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС 01
Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3169560
 
 
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Да,сера может задымится. Вопрос в том.чтобы этого не допускать.
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"В результате взаимодействия со влагой ... " Приехали пожарные и добавили воды Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2566
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50 тонн в ручную разгрузили спасатели (+средства инд.защиты на себе)... офигеть!
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Если сера загорелась, то радиацию мерить - это первое дело! А уж опосля... (с)
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Раньше ,более века раплавленной серой заливали зачеканенные кабелкой раструбы чугунных канализационных труб.А свинцом чеканили стыки чугунных водопроводных труб Молотую серу до сих пор используют для борьбы с болезнями винограда.Горящей серой обеззараживают от паразитов склады и подвалы.
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