 У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ. ФОТО

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, передает Цензор.НЕТ.

Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь.

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Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.