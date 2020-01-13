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 У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ. ФОТО

В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, передает Цензор.НЕТ.

Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь.

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Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.

У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ 01

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.

Источник: https://censor.net.ua/p3169530
 
   
 Топ комментарии
 
Синей изолентой надо приматывать, а не скотчем....совсем технологию не соблюдают... У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4332
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"Сухой"...
На заводі ані піп не побрискав водичкою, ані шампанським не облили?
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"Эврика!"©
Открыт и сформулирован Закон взаимодействия обшивок в Российской авиации:
«Отрыв фрагмента обшивки снаружи самолёта неизбежно приводит к немедленному пропитыванию обшивок кресел в кабине и салоне мочёй и гавном».
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В Иранах тоже бывают взаимодействия.
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Обшивка. Це єдина частина цього літака, що була виготовлена на Московії.
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