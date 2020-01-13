 У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ. ФОТО

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, передает Цензор.НЕТ.
Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь.
Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.
На заводі ані піп не побрискав водичкою, ані шампанським не облили?
Открыт и сформулирован Закон взаимодействия обшивок в Российской авиации:
«Отрыв фрагмента обшивки снаружи самолёта неизбежно приводит к немедленному пропитыванию обшивок кресел в кабине и салоне мочёй и гавном».