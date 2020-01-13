 В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", - написал нардеп, обнародовав фото документа.

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Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

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Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

3 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро, выполняя решение суда, открыло уголовное производство, касающееся бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.