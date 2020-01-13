 Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Автомобиль нашли в 5 метрах от берега на глубине около 3 метров.
"Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Шкода загиблих, таке безглуздя....
Можна ж було вибити вікна..
пс. Ви навмисне мене лапками дратуєте ?