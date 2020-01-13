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 Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авария произошла в с. Вишневое Днепропетровской области. "Toyota Land Cruiser Prado" съехал с плотины в пруд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Автомобиль нашли в 5 метрах от берега на глубине около 3 метров.

"Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок 01
Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок 02
Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169519
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль людей, царство небесное..
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Шановна, на такій машині скло і молотком буде важко розбити.
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Чтобы выбить стекло под рукой надо иметь что-то тяжёлое и впридачу не растеряться.
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Врядли салон за секунды наполнился бы водой, хотя возможно водитель курил и окно было открыто. За то время можно было сгрупироваться, глотнуть воздуха, открыть двери и выплыть ибо 3 метра это вообще не глубина. Разве, что по какойто причние заклинило все двери...
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двери в нормальных машинах автоматически закрывает при скорости 40-50кмч, а у некоторых когда поворачиваеш ключ и заводиш. открыть дверь в тонущей машине невозможно, из-зза того что на нее давят тонны воды. тут другой вопрос - с какой скоростью нужно было ехать по этой грунтовой дороге, что бы улететь так далеко с дамбы, увалиться башкой возможно (не пристегнутым быть).
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пока машина тонет - акамулятор не сразу замыкает, особено во внедорожниках, и можно открыть окна и люк.
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Возможно было темно, паника, а мог внедорожник и кульбит совершить в воздухе и упасть на "спину"
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для того что бы трехтонный внедорожник совершил кульбит - нужно хорошо постараться и иметь приличную скорость.
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Або рівчак, біля мене крузак ліг на дах на ровному місці в ожеледицю.
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Видно дружина так пиляла чоловіка, що той наступив і не піймав.
Шкода загиблих, таке безглуздя....
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Повпивались чи що...
Можна ж було вибити вікна..
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Чтобы выбить стекло под рукой надо иметь что-то тяжёлое и впридачу не растеряться.
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Шановна, на такій машині скло і молотком буде важко розбити.
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"Ксюша", в подобных обстоятельствах, даже будучи трезвыми, 9 из 10 человек "теряются" и кричат "Мама!!!"... То, что показывают в американских детективных сериалах - "сказки Венского леса"... (кстати, наши их просто "копируют"...). В Нежине, недавно, мужчина утонул на глубине около метра... Слетел с дороги, "промахнувшись" мимо моста, метров на пятнадцать, и в Остёр свалился. "Шевроле" лёг на крышу... И всё... Говорили - даже ремень безопасности не успел расстегнуть...
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Може і так. Погоджуюсь.
пс. Ви навмисне мене лапками дратуєте ?
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