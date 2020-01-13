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Все про:амфетамин (15) Черновицкая область (369) Нацполиция (10726) ГБР (840)

 Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБр задержало следователя Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области во время сбыта наркотических веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь систематически продавал наркотики местным жителям.

Полицейского задержали во время очередного сбыта амфетамина.

Досудебное расследование продолжается, проводится обыск по месту жительства задержанного.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), избрания в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 01
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 02
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 03
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 04
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3169506
 
 
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Как сказал бы классик: "Амфетамін це завжди кусок хліба"
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Следователь ? мммм... Черновецкий... )))))))))
Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР - Цензор.НЕТ 1858
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нічого дивного. В Бориславі головний поліцай закутний, дуб та попадинець кришують наркоманів, убивць і рекетирів
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Столько сколько сделал для евреев зеленский не делал еще ни один презедент Украины (с)
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насколько мне известно в США нет спец зон или камер для полицейских, я думаю как фактор сдерживанья вполне пройдет в общую камеру сажать
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Дубинский с его автомобилями и квартирами на воле, а этого терпилу задержали. Национальность не та? Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР - Цензор.НЕТ 7221
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Если попадается на таком представитель закона, то за это должна быть кара больше, чем наказание простого гражданина!
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Имел Бобби хобби -
Он деньги любил,
Любил и копил...
...Но в том-то и дело,
Что он не один,
Кто больше всех
Деньги на свете любил...
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Ликвидировать МВД, исчезнет и организованная преступность.
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орел авакова, мусор видать и "сертификацию" прошел на пригодность к службе в мвд))))
янелох оманский эту гниду рюкзакова оставил на должности, интересно почему ?
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