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 Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни. ФОТОрепортаж

Юные украинские фигуристы везут домой три награды международного турнира Mentor Torun Cup 2020, который завершился 12 января в польском городе Торунь.

В спортивных танцах на льду в категории Basic Novice на высшую ступень пьедестала взошел дуэт Елизавета Семенова и Иван Качур, который показал лучший результат среди десяти пар-участниц, пишет Цензор.НЕТ. За три выступления фигуристы получили от судей 48.70 балла.

В категории Intermediate Novice серебряную награду завоевали Ирина Подгайная и Михаил Сандул. Они были вторыми во всех трех танцах и набрали в целом 71.44 балла.

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Еще одно серебро, но в соревнованиях Interclub Mentor Torun Cup, получила Вера Щерблюк. Выступая в категории Gold Girls, она набрала 47.56 балла.

Все призеры - представители одесской школы фигурного катания.

Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни 01
Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни 02

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Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни 03
Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни 04
Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуни 05
Фото: facebook.com/pg/OdessaLdinka

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Источник: https://censor.net.ua/p3169471
 
   
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Молодцы ребятишки! Турнир похоже левый какой-то, но всё-равно молодцы!
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держите детишек подальше от усиков и ломаченкофф...
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Да не от усиков и ломаченкофф что за чушь...От Г+Г и прочей прокацапско пропагандонской швали надо держать подальше, от ватных преЗЕдентов кремлёвских холуев..., ато насмотряца ватных Скотов по Г+Г и стишки про мышебратьев рассказывают.. А Усики Ломаченки это уже продукт гебнявой пропаганды..ну и + ещё ментальность рабов малороссов
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а мне казалось шо граждане цензора все умеют читать между строк...
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Український Стяг будь-де в Світі - це насолода для моїх очей! Дякую!
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