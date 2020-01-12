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 На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за подделку лекарств

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированые, не зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 03
На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 04

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 05

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленны сообщения о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3169470
 
   
 Топ комментарии
 
за это надо расстреливать...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
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Підробка ліків = виготовлення хімічної зброї. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2621 Саджати мразот пожиттєво На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 4737
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Це гірше наркоторгівлі - злочин проти здоров"я населення. За таке треба пожиттєво давати.
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Совет форумчанПравила форума
 
Этой новости и этим фото уже несколько лет )) Ещё наливайченко рапортовал ))
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Сегодня прямо день новостей от полиции и СБУ. Называется - соревнование "кто больше". Это все называется "белый шум". Бестолковая попытка перебить вал негативных новостей о последних про*бах бубочки и его команды. Старо как мир политтехнологий.
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в прошлый раз прошли сертификацию (денег занесли), расширили ассортимент,и спокойно продолжили работу.
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Це гірше наркоторгівлі - злочин проти здоров"я населення. За таке треба пожиттєво давати.
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якэ файнэ слово "блокировано"...
заставы для патриотов...
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Підробка ліків = виготовлення хімічної зброї. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2621 Саджати мразот пожиттєво На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 4737
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за это надо расстреливать...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
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ибо наживаться на больном - грех

Аби гроші - гріха не буде!
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Но они по ходу не просто пустышку делали.
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дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

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Ніякого фальсифікату! це новітні технології з використанням ефекту плацебо. На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ - Цензор.НЕТ 8820
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используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы - по ходу сектанты зелённого осла употребляли, ведь по другому не обьяснить - как могли голосовать по приколу за пустишку и его академиков.
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да какая разница, если похожи по величине и упаковку в принцыпе не отличить
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сбу ловит левые таблетки...хто,блеать,ловит врагов украинского государства?
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эти таблетки создаёт врагов Украины, вот заразились целых 72% голосовавших за ослаянелоха, но, только зарозились и многие уже имеет на сегодня имунитет, но есть хронические.
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СБУ хочет жить на дополнительных заработках, вот и ловит предпренемателей с их хоть что-то можно поиметь, а попробуй поимей с врагов Украинского народа, кроме 9 граммов свинца там ничего хорошего не светит
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во, таки по твоим словам понимаю тут тоже предприниматели, ясненко, э а тогда грабителей и воров давай инспекторами по налогам называть
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Врагов нет.Есть директора наблюдательных советов... с окладами-страшно сказать
Злые языки говорят,что сын Байдена получал 100 тыс.долл.
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СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.Источник: https://censor.net.ua/p3169470

Та да замахнулись на аптеки - вотчину власть имущих!... Переименовали стрептоцид-и он стоит в 2раза дороже! Эльдорадо!
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За подделку лекарств нужно только пожизненное заключение не взирая на личности.
Подделка лекарств это массовое убийство не тысяч, а миллионов людей.
В Европе и в США убийцы-поддельщики лекарств давно исчезли как мразь благодаря государствам. А у нас, в Украине это должно быть одно из самых страшных преступлений против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА , когда в аптеках за СУМАШЕДШИЕ деньги людям продают куски зараженного гамна вместо таблеток и больной человек принимает это гамно а ему становится все жуже ихуже. Хорошо если эти падлы просто школьный мел продают вместо таблеток
К таким тварям нужно принимать НОВЫЙ ЗАКОН и пожизненное заключение или расстрел.
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Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированые, не зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.Источник: https://censor.net.ua/p3169470

Якщо це дійсно пустишки - плоцебо ... , то пощо там нарковмістячі речовини ?

А в лікорствах для психічно хворих вони дійсно використовуються .

Черговий вкид переможних липових реляцій ?
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