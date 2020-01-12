 На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.
Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.
Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.
Во время проведения обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированые, не зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.
Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленны сообщения о подозрении в совершении преступления.
заставы для патриотов...
ибо наживаться на больном - грех
и двойной грех - нажившись, вместо лекарства подсунуть пустышку!!!
Аби гроші - гріха не буде!
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Ніякого фальсифікату! це новітні технології з використанням ефекту плацебо.
Злые языки говорят,что сын Байдена получал 100 тыс.долл.
Та да замахнулись на аптеки - вотчину власть имущих!... Переименовали стрептоцид-и он стоит в 2раза дороже! Эльдорадо!
Подделка лекарств это массовое убийство не тысяч, а миллионов людей.
В Европе и в США убийцы-поддельщики лекарств давно исчезли как мразь благодаря государствам. А у нас, в Украине это должно быть одно из самых страшных преступлений против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА , когда в аптеках за СУМАШЕДШИЕ деньги людям продают куски зараженного гамна вместо таблеток и больной человек принимает это гамно а ему становится все жуже ихуже. Хорошо если эти падлы просто школьный мел продают вместо таблеток
К таким тварям нужно принимать НОВЫЙ ЗАКОН и пожизненное заключение или расстрел.
Якщо це дійсно пустишки - плоцебо ... , то пощо там нарковмістячі речовини ?
А в лікорствах для психічно хворих вони дійсно використовуються .
Черговий вкид переможних липових реляцій ?