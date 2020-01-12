 Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Напомним 7 января в Киеве на проспекте Лобановского 19-летней девушке неизвестный молодой человек нанес многочисленные ножевые ранения и пытался изнасиловать. Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать помощь. Фигурант после совершенного скрылся. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

"Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства злоумышленника изъято чем, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь", - сообщили в полиции.

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Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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