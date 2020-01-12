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 Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней девушки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Напомним 7 января в Киеве на проспекте Лобановского 19-летней девушке неизвестный молодой человек нанес многочисленные ножевые ранения и пытался изнасиловать. Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать помощь. Фигурант после совершенного скрылся. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция 01

"Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства злоумышленника изъято чем, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь", - сообщили в полиции.

Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки. ФОТОробот

Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте: 9 лет тюрьмы получил насильник, напавший с ножом на студентку на территории гимназии в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/p3169451
 
 
 Топ комментарии
 
Не будет. Там все такие. Уголовка понятий не придерживается уже лет 35
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Ну на зоне ему помогут осознать что насиловать девушек нельзя
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Я не здивуюсь, що місце події приховують спеціально... Бо виявиться що це перехрестя в центрі міста...
Вбити і згвалтувати, чи згвалтувати і вбити, чи вбити в процесі згвалтування...
Чи одною подією зразу два плана доб'єм? і по закінчених замахах на згвалтування і на умисне вбивство...
Комусь не кримінально правову кваліфікацію потрібно давати, а йти нормально казки для дорослих писати... Бо талант явно є!
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Не будет. Там все такие. Уголовка понятий не придерживается уже лет 35
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Какие зоны в Украине? -- ...ты всё проспал и поздно прокукарекал, дядя.

Щас всё другое -- ...окромя вагона чая -- то святое! ...*)
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петябот?
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І що ж ти - дитя кацапського чорта зрозуміло дивлячись на ікону?
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тебе приз - "кофе от Зеленского" за самый "остроумный" коммент.
Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4780
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зелёный чай видел много раз. а вот зелёный кофе... Затримано підозрюваного у замаху на вбивство та згвалтування 19-річної киянки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8965
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Во Львове в 1990 г. попил в аэропорту кофк с необжаренных зерен со сливками всю жизнь вспоминать буду.
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с каким знаком воспоминания? плюс али минус?
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правду говорять,що всі ЗЕбіли пішли від одного віслюка Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3558
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Ну на зоне ему помогут осознать что насиловать девушек нельзя
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обдолбыш какой то, это в моем районе, недалеко от местности где я живу. давненько тут таких отморозков не было. сразу видно что дегенерат. нормальный уголовник - либо грабит либо насилует - что то одно, если грабит - так насиловать ему даже и в голову не прийдет, не его профиль, пацаны не поймут. мутная какая то история.
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нєотложний обиск - це як? Тіпа, без санкції. Нальот бандіцкій
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oboqo И не говори. Мусора распоясались вконец, насильника-бандита, за покушение на убийство и изнасилование задерживают.
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шо ж - ждітє нєотложку, скоро будєт
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oboqo По логике, ждать - Вам, Вы - ближе к обыску.
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Во дурак ,сейчас от баб бегаешь ,чтобы тебя не изнасиловали а оно убогое ... Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5276
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блин! я попытался представить, что у него внутри творится:
1) он штрыкает девчонку ножом;
2) другой рукой он душит девчонку;
3) одновременно он пытается снять с себя штаны;
4) одновременно с этим, он пытается содрать с девчонки одежду, штаны;
5) одновременно с этим он преодолевает сопротивление девчонки;
6) одновременно с этим, он пытается пристроить свой член, т.е вступить с ней в половой контакт..
Блин! это бред какой-то!!!!!! Надеюсь ему на зоне в задницу засунут не только швабру....
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и все это в весьма оживленном месте, где раз в 15-20 минут машина с мигающей люстрой проезжает. в поворот на демеевскую с лобановского (а я понял из новостей что это там произошло) - машины даже ночью поворачивают, и там прям на повороте стоит круглосуточная автомойка.
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он нє опріділіся - толі грабіть, толі іпать, а заодно зарєзать... А йєщьо он пять деєй нічєго нє йєл - проголодался
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Ілька Пінька Надо тебе погулять, ночью, по городу, проверить, бывает-ли такое. В Киеве, например, на Троещине. Там тебе все будет - и изнасилование, и удары ножом и губы в сметане.
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та в житті все можливо... Можливо, навіть те, що апріорі не можливо...
Питання... Що було насправді в данному конкретному випадку... Тому, що опис у поліцейських написаний по дебільному.
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тут не про задворки троещины или борщаги разговор идет.
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Oleg Mamont Разговор идет о том, что я захочу. Компренде?
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ну ок. только он слегка не по теме. я предпочитаю про свой район поговорить а не про вашу троещину
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о! про губи в сметані - мона подробнєйє, а то одна моя знайома хоче - зголодніла за півроку без ізнасілованія
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Я не здивуюсь, що місце події приховують спеціально... Бо виявиться що це перехрестя в центрі міста...
Вбити і згвалтувати, чи згвалтувати і вбити, чи вбити в процесі згвалтування...
Чи одною подією зразу два плана доб'єм? і по закінчених замахах на згвалтування і на умисне вбивство...
Комусь не кримінально правову кваліфікацію потрібно давати, а йти нормально казки для дорослих писати... Бо талант явно є!
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Что-то не похож да и описанию не совсем подходит:
"Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы."
Я что-то после "раскрытий" громких дел вообще нашим ментам верить перестал.

Затримано підозрюваного у замаху на вбивство та згвалтування 19-річної киянки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9616
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Я только не совсем понял, при чем тут нож.. сейчас он каждого второго.. неужели преступник такой идиот что хранил ТОТ нож дома? Следы крови на рюкзаке это уже что то..
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так чотири дня не було чим змити з ножа кров - воду відключили
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Та бред какой-то. Получается куртку переодел а нож не выложил, и даже руки не помыл?
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Maks Kolorto Все преступники - гении, прямо как доктор Мориарти. Особенно бухие, или обдолбыши, а часто и все в одном флаконе + колеса. Только, почему-то, этими "гениями" тюрьмы, во всем мире, забиты.
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Молодцы менты.Похоже они сегодня на рекорд идут.Убийц Амины повязали,ну и маньяка как говорится "на десерт".Главное не расслабляться,падали еще хватает.
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ага, на празнікі злодєї падают як спілі груші і прямо в лапи поліцаїв
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шо за молодьож пішла - даже ізнасіловать толком нє умєют. Дрочат по хатам на веб-самок, а в польових условіях тіряюця - штрикають ножиком, а тра прутнем!
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а я і вчєра харош, і трєтьйєго дня - вот, акурат, как із бана випустілі
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Насильников нельзя казнить , если оне не пытаются после насилия убивать свою жертву .
А если пытаются , может не стоит задерживать , а стоит как горицо при попытке задержания прикончить ...
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