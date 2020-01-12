 Задержан подозреваемый в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Напомним 7 января в Киеве на проспекте Лобановского 19-летней девушке неизвестный молодой человек нанес многочисленные ножевые ранения и пытался изнасиловать. Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать помощь. Фигурант после совершенного скрылся. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления.
"Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства злоумышленника изъято чем, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь", - сообщили в полиции.
Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Щас всё другое -- ...окромя вагона чая -- то святое! ...*)
1) он штрыкает девчонку ножом;
2) другой рукой он душит девчонку;
3) одновременно он пытается снять с себя штаны;
4) одновременно с этим, он пытается содрать с девчонки одежду, штаны;
5) одновременно с этим он преодолевает сопротивление девчонки;
6) одновременно с этим, он пытается пристроить свой член, т.е вступить с ней в половой контакт..
Блин! это бред какой-то!!!!!! Надеюсь ему на зоне в задницу засунут не только швабру....
Питання... Що було насправді в данному конкретному випадку... Тому, що опис у поліцейських написаний по дебільному.
Вбити і згвалтувати, чи згвалтувати і вбити, чи вбити в процесі згвалтування...
Чи одною подією зразу два плана доб'єм? і по закінчених замахах на згвалтування і на умисне вбивство...
Комусь не кримінально правову кваліфікацію потрібно давати, а йти нормально казки для дорослих писати... Бо талант явно є!
"Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы."
Я что-то после "раскрытий" громких дел вообще нашим ментам верить перестал.
А если пытаются , может не стоит задерживать , а стоит как горицо при попытке задержания прикончить ...