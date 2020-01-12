 Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Национальной полиции области.

"11 января... задержали организатора и четырех членов преступной группы. 4-х человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе следственно-оперативных мероприятий задокументировали факт вымогательства 660 тыс грн, которые бизнесмен якобы должен. При этом предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс грн их задержали.

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В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъяты 250 тыс грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей оружие. Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.











