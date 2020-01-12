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 Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов в Николаеве задержали группу людей, требовавших с предпринимателя 660 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Национальной полиции области.

"11 января... задержали организатора и четырех членов преступной группы. 4-х человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе следственно-оперативных мероприятий задокументировали факт вымогательства 660 тыс грн, которые бизнесмен якобы должен. При этом предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс грн их задержали.

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В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъяты 250 тыс грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей оружие. Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 01
Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 02
Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 03
Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 04
Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 05
Группа вымогателей, требовавших с бизнесмена 660 тыс. грн, задержана в Николаеве 06

Источник: https://censor.net.ua/p3169435
 
 
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какие то лошпеты с резинострелом на ладе приоре обсмотрелись телесериала бригада ? смишно, однако )))
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пора рекетирам глотки деньгами забивать ,чтобы нажрались досыта )))
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они бы еще с рогатками на велосипедах приехали комерсанта трусить. и них там до сих пор понец 90ых-начало 2000ых ? )))
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До сих пор 90-е . Времена - трубой по голове- из миколаэва не уходили
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