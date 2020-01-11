 Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового Почетного консульства, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывший временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Отмечается, что город также является одним из крупнейших центров украинской общины в Соединенных Штатах.
Обязанности почетного консула будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, профессиональный юрист и вице-президент Украинской федерации Америки.