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 Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство. ФОТОрепортаж

В Посольстве Украины в США подписали соглашение о создании Почетного консульства нашей страны в Филадельфии.

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового Почетного консульства, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывший временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

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Отмечается, что город также является одним из крупнейших центров украинской общины в Соединенных Штатах.

Обязанности почетного консула будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, профессиональный юрист и вице-президент Украинской федерации Америки.

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Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство 02
Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство 03
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Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство 05

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Почетное консульство Украины откроют в Филадельфии, - посольство 06
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Источник: https://censor.net.ua/p3169410
 
   
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Туда наберут таких же зеленых антиукраинских долбней как и в иранское посольство?
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