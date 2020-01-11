 Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Напомним, 9 января в многоэтажном доме в Харькове задержали 29-летнего мужчину с взрывчаткой в рюкзаке.
В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ. Задачу от заказчиков человек получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.
Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, которое приводилось в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.
10 января злоумышленнику сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 29-летнему харьковчанину, который по заказу ВСУ хотел взорвать в Харькове бывшего военного разведчика. Источник: https://censor.net.ua/p3169407
Зєля його віддасть, за якогось човняра таксиста «Крівой Рог- Донєцк».
Какая разніца.
На Болотную площадь вышло всего 10000 челов..
Скоро намаз будет обьязательным...
😇
берут бородинский хлеб, намазывают на него бояру, шоб аж капало, причащаются и в церковь ! )))
Далёко от родных небес.
В чужих степьях,как кол осиный-
стоит мой безымьянный шест.
Идет кто мимо или едет-
поссит тихонько на меня.
А местный- плюнет и процедит-
кацомосковская фашня!!!
))
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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ВСУ заказало или РФ?
Гнид ще вистачає..
😎
🤗
Бувай, стукачок"
🤑