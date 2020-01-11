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 Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области. ФОТОрепортаж

По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 29-летнему харьковчанину, который по заказу РФ хотел взорвать в Харькове бывшего военного разведчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, 9 января в многоэтажном доме в Харькове задержали 29-летнего мужчину с взрывчаткой в рюкзаке.

В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ. Задачу от заказчиков человек получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.

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Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, которое приводилось в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.

10 января злоумышленнику сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области 01
Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области 02
Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области 03
Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3169407
 
   
 Топ комментарии
 
по заказу ВСУ планував вибухи? Що Ви там пишете?
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Ну, нічо.
Зєля його віддасть, за якогось човняра таксиста «Крівой Рог- Донєцк».
Какая разніца.
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по заказу ВСУ планував вибухи? Що Ви там пишете?
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И-и-и-га-а-а-рь!.. это ты продал иранцам дефективный "Тор-1МУ"?!
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У ихнего автора ... ус отклеился. Бутусов, наведи порядок !
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ТОЛЬКО ЧТО ЦЕНЗОР С ВАШЕЙ СТАТЬИ....
По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 29-летнему харьковчанину, который по заказу ВСУ хотел взорвать в Харькове бывшего военного разведчика. Источник: https://censor.net.ua/p3169407
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не хочеться верить, но сегодня руководство Украины способно и на такое, так что опечатка по фреиду
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Случайно написали правду? Нагоняй от Бутусова ржунимагу.
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Ну, нічо.
Зєля його віддасть, за якогось човняра таксиста «Крівой Рог- Донєцк».
Какая разніца.
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Щось на мудрили у статті, Цензор, придивиться, перша верхня частина... а Того рогатого на 25 треба, щоб іншим було про що поміркувати над своїма діями...
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Первый теракт в советском дерьме совершила Фанни Каплан застрелившая тремя пулями вождя мирового гофна чЛенина 30 августа 1918 года
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за 4 июля 1917 года.тогда на Майдане погибло много людей и чЛЕНИНа должны были расстрелять за июльское побоище.Но удрал в Финляндию а затем в любимую Германию
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Та Фаня була сліпа,як крет.Її призначили,як Дугар та інших.
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ѢѢ ! щас не только в камментаторы с улицы набирать начали.
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похоже шо да. тамошнее мусульмане. намазались бояры и снова новостной бот из автоматического режима в ручной перевели )))
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ты поменял профиль или просто копируешь никнеим.
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там начала реклама даже через фильтры пролезать. а так, пока всё нормально. ))
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А че, в Масквабаде рузьких ваще пачти нету..
На Болотную площадь вышло всего 10000 челов..
Скоро намаз будет обьязательным...
😇
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руцкий намаз:
берут бородинский хлеб, намазывают на него бояру, шоб аж капало, причащаются и в церковь ! )))
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Кровь проливал я за россию...
Далёко от родных небес.
В чужих степьях,как кол осиный-

стоит мой безымьянный шест.
Идет кто мимо или едет-
поссит тихонько на меня.
А местный- плюнет и процедит-
кацомосковская фашня!!!
))
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Ось як! Тобто ти вже вмер, але це пишеш коментарі 😸
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Візьми свою пенсію до Сільпо і весь час думай про намаз, бо це краще ніж щось на неї купляти😊
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Хай не переймається... Бубочкай його відпустить... Навіть якщо б підірва й вбив купу людей - всеодно відпустить... Бо ж «какая разніца»?!!
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.Что то не могу понять.. .................................................................

.

Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
.
.

..
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Цензор, не пишите чепуху, вы путаете грешное с праведным...
ВСУ заказало или РФ?
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Шукайте "крота" в "конторі"..
Гнид ще вистачає..
😎
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Клизьма, знай саоє місце!
Бувай, стукачок"
🤑
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За це треба платити, а у тебе нічого нема😵
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А бывшего разведчика необходимо именно взорвать ? Пистолеты разведчиков не берут ?
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когда уже по заказу наших спецслужб будет кто-то взрываться на расии?
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обменный фонд? на какую нибуть тетку из ЛНР,которая ВДРУГ розчаровалась в боевиках. А шо ж ...
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Це можливо😏 Уявіть як це неприємно українцям!
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у взрывотехников полигон для утилизации тоже так ничо. "локализатор выбуху" недалеко от детской площадке во дворе поставили так, по доброму. и подорвали дивайс. судя по фото, в этот раз жертв и разрушений нет.
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Нема харків'янина, який раніше писав про Порошенка кожного ранку😵
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Хорошо что хоть без права под залог. То бы бздобкин под шум тв выкупил бы и героем бы ходил! Это что что упорло вот днями. Даже трудно поверить. Зайдите на его блог в Фейсбуке---упадите в обморок. Взял утырок и за 500000 тыс гр выкупил и проплатил перевоз в Харьков отлитый в бронзе орден Победы, что во Львове отламали от какой то стелы и валялся гдето на окраине! Мало того, заявил что приведёт в порядок орден и наступит такое мол время, что вместе с жителями Львова обратно привезёт и востановит всё! Тут есть особая гнусь. А ведь запросто в городе есть несколько деток что ждут пересадки костного мозга или лейкемия крови! Та запросто на троих таких детей хватило бы на Германию отвезти на лечение! Где же ты Всевышний?
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Чёта как фсё очень сложно ,попроще путей не существует ? хотя после Сашка удивляться более нечему.
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