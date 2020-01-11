 Активный участник "Самообороны Крыма" задержан в пункте пропуска "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе. За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.
Мужчину задержали при въезде в личных целях на подконтрольную украинской власти территорию.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
У спамі мабуть цікавіше буде брехати?
(бо якісних текстур нєтуті)
Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
они видели заранее эту авиакатастрофу, но ничего не предприняли.
я целый день писал на фейсбук Фариде Магомедовой, маг, предсказатель, финалист битвы экстрасенсов, дал ей все мои данные, фото, ссылку на инстаграм, телефон, но она мне даже не ответила. они рисуют вам всем мозги, никто не отзывается на мои призывы.
они часто меня проверяют, даже в июле при жаре так делали, я мерзну сижу, они обсуждают, "если холод они не активны, вымрут, как только солнце пригреет размножаются", так сотни раз со мной делали. тестируют меня постоянно на разные обстоятельства, условия, собирают информацию, анализируют наш вид.
эти "гости" рисуют падение нашего мира, коллапс или апокалипсис. набирают постепенно чтоб не было заметно и чтоб мы могли все катастрофы объяснять, пока так, а потом свалимся в сумасшедший темп катастроф и тогда уже не до объяснений. обратите внимание какой хаос творится в мире сегодня. Мессия.
Прикопали бы урода возле границы, так хоть чернозема больше было бы,
а так геморрой опять с обменом.