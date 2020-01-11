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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Активный участник "Самообороны Крыма" задержан в пункте пропуска "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержала активного участника "Самообороны Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе. За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 03
Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 04

Мужчину задержали при въезде в личных целях на подконтрольную украинской власти территорию.

Также смотрите: Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 05

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3169387
 
   
 Топ комментарии
 
вот и готов обмен для очередного дамбаского таксиста
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Ты глянь на него. Падло какое хитрое. К "карателям" в крематорий на отдых хотел. Не обломится.
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Обменный фонд пополняется.За него орда трёх отдаст.Они дорожек чем задрипаные домбасяры стоят.Ордынец -высший сорт.
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вот и готов обмен для очередного дамбаского таксиста
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А прахаботы сокрушались, шо "абменный фонд" разбазаривают. Да это неиссякаемый кладезь то, на самом деле.
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Нє плакай, соєвая труха. Для тібя - всігда пажалуста.
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Таких "самооборонцев" надо еще человек десять, чтоб зебилы по своему курсу выменяли на них очередного донбасского таксиста.
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Да что они все прут в Україну со своего срюзького мира!
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Ты глянь на него. Падло какое хитрое. К "карателям" в крематорий на отдых хотел. Не обломится.
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Как это относится к теме, что ты копипастишь одно и тоже во всех ветках?
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"Нагородити та відпустити!" В.ЗЕленський.
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Какие у суки, предателя родины, могут быть личные дела на территории Украины?! Только если в тюрьме жопу подавать.
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Обменный фонд пополняется.За него орда трёх отдаст.Они дорожек чем задрипаные домбасяры стоят.Ордынец -высший сорт.
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Наш контрразведчик вошел в роль и своим начальникам премии и звезды шабашит
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Бо це майбутній депутат слуги народу від криму .
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Ні нада скромнічать. Соєві песики такого з руками і ногами загребуть. Буде скавчати, те що йому накажуть.
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Тебя дурака, что заклинило на петрухе? Мы и так знаем, что ***** твоего штырит от одного только имени, меняй методичку,или хозяин не заплатит?
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Ніт. Ета будущій патріот. Начепи йому вишиванку - і сам побачиш. Той самий петруха так само із здупи(о) та ригляків в рафіновані ******** перескочив. А цей хіба гірший?
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"Ні нада", это было зеленей зеленого))
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Ні скромнічай. Нє нада. Ета ваш будущій соєвий кадр тіпа льохі ганчарєнкі. Помяні майо слово.
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Нумо розкажи людям ще раз, жабоїде, як тобі Київстар підставляє французькі айпі.
У спамі мабуть цікавіше буде брехати?
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Спеціально для тебе, старого дурня, виключив вайфай і зайшов в інтернет з водафона. Тобі вже легше? Чи далі зрадні судоми хапають за крижі?
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Вона не замилена! Його у майнкрафті робили!
(бо якісних текстур нєтуті)
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Это же нужно быть таким конченым дебилом чтобы попереться на Чонгар?! Тебе что в рашке было тесно?
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маріонетка - зєлєнський малорашковський гопнік це саме той момент для такого рашкозброду, щоб приїхати в України в якихось справах. Більш ідеального моменту не буде.
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І загребли на кічу. В педролюбів тут наступив когнітивний дисонанс. А як хотілось зради...
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Напоминает анекдот про Штирлица который шел в буденновке по Берлину а за ним волочился парашют...так и этот клоун со всем наградным иконостасом и малявами фейковыми
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Неканонічно.
Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
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".....ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины....". Ловко как, а терроризм ему вменять никто не хочет или уже не может.
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Не відволікайся від роботи. Мсьє замовник хоче в туалет, а ти досі не налагодив унітаз.
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Старий котик, то не біда. Ти усьо налагодиш. Це ж робота стецьків в гівні колупатись, чи не так?
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они могут считывать события ближайшего будущего, просматривают ближайшие минуты не несете ли вы какую нибудь опасность для них чтобы продолжать находится рядом возле вас и использовать вас, поняли.
они видели заранее эту авиакатастрофу, но ничего не предприняли.
я целый день писал на фейсбук Фариде Магомедовой, маг, предсказатель, финалист битвы экстрасенсов, дал ей все мои данные, фото, ссылку на инстаграм, телефон, но она мне даже не ответила. они рисуют вам всем мозги, никто не отзывается на мои призывы.
они часто меня проверяют, даже в июле при жаре так делали, я мерзну сижу, они обсуждают, "если холод они не активны, вымрут, как только солнце пригреет размножаются", так сотни раз со мной делали. тестируют меня постоянно на разные обстоятельства, условия, собирают информацию, анализируют наш вид.
эти "гости" рисуют падение нашего мира, коллапс или апокалипсис. набирают постепенно чтоб не было заметно и чтоб мы могли все катастрофы объяснять, пока так, а потом свалимся в сумасшедший темп катастроф и тогда уже не до объяснений. обратите внимание какой хаос творится в мире сегодня. Мессия.
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Треба йому орденяку з закруткою на спині!
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Только что Германия сообщила, что арестовала Евгения Пригожина в Мюнхене. Е.Пригожин известен как организатор тайных преступных путенский проектов - фабрик троллей, частных военных компаний и т.п. и быший повар Путена.
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Zuerst: ZUERST!-Eilmeldung: Einflußreicher russischer Geschäftsmann am Münchner Flughafen verhaftet: München. Jewgeni Prigoschin, ein russischer Geschäftsmann mit Verbindungen in den Kreml, sei heute am Münchner Flughafen nach seiner…
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"кухар Путіна" Пригожин був арештований в суботу, 11 січня, в аеропорту Мюнхена незабаром після прибуття. Пригожин прибув із Санкт-Петербурга рейсом SU 6657 (Аерофлот). Про це повідомляє німецьке видання Zuerst. https://obriy.news/world/nimeczki-zmi-zayavyly-shho-kuharya-putina-prygozhyna-zaareshtuvaly-v-********-biznesmen-cze-zaperechuye.html
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Ці нацики з Zuersт вiдморозили херню - послалися на російські джерела. Поліція Мюнхена ще вчора спростувала цю інфу, ніякого затримання не було
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Якщо правда, то вечір стає напрочуд цікавим.
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Ці нацики з Zuersт вiдморозили херню - послалися на російські джерела. Поліція Мюнхена ще вчора спростувала цю інфу, ніякого затримання не було
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Бубочка лично вмешаетсии, отпустить не медля, виновников ареста за грати, какаяразница за что у сего касатика медальки и грамоты и кого он там в том крыму блокировал...
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Їхав до "кієвской хунти" за біометричним паспортом, щоб виїхати в "гейропу" і оформитись там біженцем з окупованої території.
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на территории рефии находятся пленные, которых параша не спешит включать на обмен, а втюхивает таксистов.
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Все что произошло в Крыму - вина только украинской власти. Которая не хотела вычислять всех тех,кто потенциально был опасен для страны. Взять к примеру казачков - шо не знали какие их намерения ?И они уже лет двадцать свои сходки устраивали и даже намерения не скрывали. Или скажем,замороженная военная офицерская часть в Красногоровке( это где ядерное оружие базировалось),за кого они могли голосовать или радеть по вашему ? - Если их оставили жить на месте их прежней дислокации.Головотяпство и умышленное безразлиие всех властей. Учитывая,что даже в более благополучной Прибалтике,кацапская мразь умудряется что-то да коломутить.
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Видать* мученику третьего Рима* ой извините всего лишь мученику "Третьей обороны Севастополя" захотелось в гейропу
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А на себульздопольском паблике пишут что оно бедный больной хромой калека
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Ну вот зачем такое событие афишировать?
Прикопали бы урода возле границы, так хоть чернозема больше было бы,
а так геморрой опять с обменом.
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просьба к Юрию Бутусову, осветить тему, поднятую в интервью недавно освобожденного блогера из Донецка Станислава Асеева (https://www.youtube.com/watch?v=V5SJUBZsA68), якобы некоторые индивидуумы, обмененные в 2017 году у ОРДЛО, принимали участие в пытках и издевательствах пленных, а потом каким-то образом попали в списки на обмен....это к тому кого нам впаривают в результате всех этих обменов взамен на террористов и убийц
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Первым делом - глаз на жопу натянуть,а уж потом...
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