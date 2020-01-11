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 Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями. ФОТО

Интерактивную выставку Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале продлили до 29 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили организаторы.

По их словам, за полтора месяца интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале посетило рекордные 150 тысяч человек. Из-за большого количества запросов и просьб, выставку продлили до 29 февраля 2020 года.

Ukraine WOW знакомит зрителя с Украиной так, будто он путешествует с ней в поезде. Это 3900 кв.м. интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от оригиналов Малевича и Архипенко до стены из янтаря и построенного в выставочном пространстве тоннеля любви; от уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко; от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой можно летать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" - самую мощную доменную печь в Европе.

Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями 01
Фото: Хмарочос.

Организаторы подготовили для посетителей несколько обновлений. Так, отныне каждый может управлять одной из крупнейших (более 250 м²) инсталляций Ukraine WOW - диорамой - например, запускать в ней поезда, включать маяк, воздушные мельницы.

Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями 02

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Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями 03

Англоязычный гид Ukraine WOW можно найти по ссылке: https://ukrainewow.com/.

График работы: 4 января - 29 февраля, вт-вс 11: 00-20: 00.
Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".
Билет: 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий - бесплатно при наличии удостоверения.

Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями 04

Источник: https://censor.net.ua/p3169379
 
 
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Там на киевском жд вокзале только выставки не хватает. А так можно встретить все уровни жизни и слои населения ))
Лучше бы обновили поезда и локомотивы
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Виставка супер, такі речі змінюють все, що знаходиться поруч.
Як, до речі, і вестибюль Бориспіль-експресу.
Хоча це звичайно орієнтовано більше на пересічного відвідувача, а не арт-критиків, але ж дуже класні ідеї і інсталяції. Серце і вагон з подушками - мої фаворити.
Бачив іноземців, які з дитячим захватом намагались впіймати оті псевдобілетики.
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Здорово! Кто же спорит.
Но вот когда роскошные выставки, а вокруг нищета и убитые вагоны с вонючими загаженными туалетами, старыми совдеповскими "коврами" и локомотивами, которые на ходу разваливаются.
То как-то нелепо это всё на вокзале
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И там на вокзале полно клопов. По тв показывали .
Фуу... какая выставка?? Пусть вычистят этот клоповник
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Выставка это круто,это класс. А эскалаторы вы наконец починили, устроители?
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