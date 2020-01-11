 Выставку Ukraine WOW на киевском ж/д вокзале продлили до 29 февраля: можно самостоятельно управлять крупнейшими инсталляциями. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили организаторы.

По их словам, за полтора месяца интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале посетило рекордные 150 тысяч человек. Из-за большого количества запросов и просьб, выставку продлили до 29 февраля 2020 года.

Ukraine WOW знакомит зрителя с Украиной так, будто он путешествует с ней в поезде. Это 3900 кв.м. интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от оригиналов Малевича и Архипенко до стены из янтаря и построенного в выставочном пространстве тоннеля любви; от уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко; от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой можно летать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" - самую мощную доменную печь в Европе.



Фото: Хмарочос.

Организаторы подготовили для посетителей несколько обновлений. Так, отныне каждый может управлять одной из крупнейших (более 250 м²) инсталляций Ukraine WOW - диорамой - например, запускать в ней поезда, включать маяк, воздушные мельницы.

Читайте также: Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в "Мистецькому Арсеналі". ФОТО





Англоязычный гид Ukraine WOW можно найти по ссылке: https://ukrainewow.com/.



График работы: 4 января - 29 февраля, вт-вс 11: 00-20: 00.

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Билет: 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий - бесплатно при наличии удостоверения.