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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) пропаганда (2398) Россия (74725)

 Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан. СКРИНШОТЫ

Комментарии, высказанные российскими военными экспертами в СМИ после крушения украинского "Боинга" в Иране, демонстрируют их работу на пропагандистскую машину РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Уровень российских военных эксперДов и очередное подтверждение их позорного труда на пропаганду залесья, а не истинная, четкая и разъяснительная позиция", - написал он, опубликовав скрины с российских информационных сайтов.

Слова российских военных эксперДов о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан 01
Слова российских военных эксперДов о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан 02
Слова российских военных эксперДов о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан 03
Слова российских военных эксперДов о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/p3169361
 
   
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Предлагаю всем ватным пропагандистским телеграмм-каналам (разведчик, легитимный, резидент, дубинский, портнов, шептун, легитимный, зе рада и тому подобное фейковое гавно) официально извиниться перед всеми читателями за умышленную дезинформацию, на протяжении нескольких дней разгоняемую ими и поддерживаемую ими версию о технической неисправности самолета. Вы - голимые фейкометы и работаете на врага - россию (парашу).
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они не дезинформировали - они сознательно врали, отрабатывая кровавые деньги.
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Порошенка забыл вписать, он тоже не говорил что самолет сбили
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Тупо врешь. Не только наглая, а и тупая морда.
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село Педоси́‏ @pedosy 5 часов назад

Бабахи: ми бабахи
Зиленцький: це одна з версій, не поспішаймо з висновками
Бабахи: та ми збили - думали, амери пруть
Єрмак: кляті янкі втягують нас в геополітику
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Да будут молча обтекать и делать вид что ничего и небьіло.
В идеале будут искать новьіе скандальні, что бьі забьілось бьістрее.
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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Стандартна схема пуска ракет ЗУР ТОР.
1. Самоліквідація у разі промаху.
2. Вірогідність ураження однією ракетою, Р=0,3, двома =0,7.
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Якщо ймовірність ураження однією ракетою 0,3 (що підозгвло низько, зазвичай для ЗРК тих часів 0,7-0,8), то ймовірність ураження однією або двома з двох випущених буде 0,51
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Ни одного не слушал, так как больше читал западных, но предполагаю, что те, кто высказал свою точку зрения, никакими фактами не располагали, а пытались поддержать версию, укладывающуюся в редакционную политику канала или издания...
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Так кацапы непосредственно участвовали в сбитии. А зебоб их почему-то пытается выгородить. Завербовали видать володьку в кремле Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан - Цензор.НЕТ 931
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Давно уже нет. Они такие предсказуемые. Даже и не возмущает уже. Там всё.
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Интересно как петушки привяжут Зе в этой новости . Израильский куратор забавляется или дешевка из ольгинских.
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Это наверно как с экспертами по крымскому мосту.)
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Это не военные эксперты, это просто ***** с улицы.
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Так у Бубочки так считали по сегодняшний день , в унисон с *********** пропагандонами . Совпадение ??
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Тепер зрозу ілі дивні дії і заяви Зєлєнского. Цим кацапським іксперд ам він вірить більше, ніж своїм чи західним.
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Так у кацапів і путін пуйло - вічно молодий, а йому вже за 60. До речі, чЛєнін, якого всі називали дідусем, здох у віці 54-х років.
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Дас Парадіз‏ @CheverBerdy 16 часов назад

Поки всі сперечались чи є президент Зеленський проросійським - він став проіранським та прошиїтським
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Тут в коментах на Цензорі подібних ікспердів теж вистачало. Чому їх всіх не забанили пожиттєво?
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По рос. версии самолет был уже заполнен мертвыми телами, и был сит летящим "распятым мальчиком" запущенным из американской базы по команде от БЭндеровцев, что подтверждает сам "мальчик", а также бурятский авиадиспетчер из Барселоны. Также подтверждены были свидетельством местных жителей из района тегеранского аэродрома, Петровым и Башировым.
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Можно подумать , что в наше время еще кто-то из адекватов верит русне.
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Дивно, що кацапи не найшли диспетчера Карлоса...
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Сколько же в рашке ИксперДов???? Такое впечатление, что всё население, блин
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Кацапляндия страна-фейк. Живет в мире фейков и загаживает фейками всё вокруг.
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Експерди, мля. Про це на форумі сказали відразу. Де що трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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"Поздравляю вас, гражданин, соврамши"(с)
Про МН17 тоже несли всякую чушь...сорри, несут до сих пор
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Версии лахтинских эхспердов чудненьким непонятным образом совпадают с блеяньем нашего шута-малороса последних дней, совпадение?
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Ордынцы врали всегда,везде и по любому поводу. Любой комментарий состряпанный на мацкве надо понимать с точностью до наоборот!
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Например, едешь в чужую страну, далеко так, там убиваешь людей, разных. По разному. И у тебя руки в крови по локоть. Нет, ужас творится там. А потом ты приезжаешь домой, и все. На сколько Россия ужасна? Не знаю, взгляни в окно и скажи мне. Ну а собственно, сори шеврон, засуну подальше оф доки и ты уже не российский солдат. Ну а с телике скажут вам, там нет ни российских солдат, ни специалистов. Как и о том, что там есть российские солдаты, но нет, это не они убили тех людей, это террористы, а наши там не делают свою работу, а клумбы сажают и цветы дарят.
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Прочитал из вышеприведенных статью "Виновата ВСУ". (Это о Вспомогательной Силовой Установке). Такое впечатление, что они просто соревнуются, кто более привлекательную фантастику напишет.
В Украине Шарий один, и тот не в Украине, а в России такое впечатление, что шариев сотни, или тысячи.
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Молодцы иранцы, что не пошли путем русни с МН17..... Выплатят ущерб, компенсацию родственникам и может все обойдется.... Есть шанс, что в глазах остального Мира не будут выглядеть полными дикарями и лжецами, как русские с МН17 ... а их ирано-американские разборки остануться лишь ирано-американскими разборками.....

Даже больше того..... Там фигурирует РУССКИЙ ТОР, так что весь негатив може собрать как раз Россия, на фоне непризнания вины за МН17, дела Скрипалей, бомбежек Сирии....
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Странная какая-то ситуация .За безобидный комментарий , отличный от стадного форумного- бан . Откровенные оскорбления и унижения человеческого достоинства - приветствуются и поощеряются . Кто вам платит ? Все вернется ....
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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