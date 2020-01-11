 Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан. СКРИНШОТЫ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Уровень российских военных эксперДов и очередное подтверждение их позорного труда на пропаганду залесья, а не истинная, четкая и разъяснительная позиция", - написал он, опубликовав скрины с российских информационных сайтов.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Бабахи: ми бабахи
Зиленцький: це одна з версій, не поспішаймо з висновками
Бабахи: та ми збили - думали, амери пруть
Єрмак: кляті янкі втягують нас в геополітику
В идеале будут искать новьіе скандальні, что бьі забьілось бьістрее.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
1. Самоліквідація у разі промаху.
2. Вірогідність ураження однією ракетою, Р=0,3, двома =0,7.
путінпуйло - вічно молодий, а йому вже за 60. До речі, чЛєнін, якого всі називали дідусем, здох у віці 54-х років.
Поки всі сперечались чи є президент Зеленський проросійським - він став проіранським та прошиїтським
Про МН17 тоже несли всякую чушь...сорри, несут до сих пор
В Украине Шарий один, и тот не в Украине, а в России такое впечатление, что шариев сотни, или тысячи.
Даже больше того..... Там фигурирует РУССКИЙ ТОР, так что весь негатив може собрать как раз Россия, на фоне непризнания вины за МН17, дела Скрипалей, бомбежек Сирии....