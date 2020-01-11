 Слова российских "военных эксперДов" о катастрофе в Иране - очередное подтверждение их позорной работы на пропаганду, - офицер ВСУ Штефан. СКРИНШОТЫ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Уровень российских военных эксперДов и очередное подтверждение их позорного труда на пропаганду залесья, а не истинная, четкая и разъяснительная позиция", - написал он, опубликовав скрины с российских информационных сайтов.









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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.