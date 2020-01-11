 Кафе, где работают люди с синдромом Дауна, открылось в Луцке. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.
Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.
18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.
Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена.
Напомним, в июне 2019 житель Луцка Богдан Кравчук стал первым в Украине молодым человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование.
Он получил диплом бакалавра истории, успешно окончив Волынский национальный университет им. Леси Украинки.
Я і здорових офіціантів трошки побоююсь, зайвий раз дякую, посміхаюсь та ніколи не роблю зауваження, щоб не отримати в свою їжу або напої плювок. А тут хворі діти, яким треба зайвий раз нагадувати, щоб вони руки після туалету помилили. Та ну нахх таке кахфе.