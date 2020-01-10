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Все про:Закарпатье (1695) контрабанда (1900) радиация (239) СБУ (14226)

 Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

На Закарпатье Служба безопасности Украины помешала незаконному вывозу из Украины комплектующих к военной технике. Радиационный фон находки варьировался в 25 раз больше нормы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается:  Во время осмотра на пункте пропуска "Вилок" в автомобиле жителя Черкасс правоохранители обнаружили скрытые от таможенного контроля авиачасы. Система автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов показала, что несколько из предметов является источником ионизирующего излучения.

Сейчас опасная находка транспортирована без угрозы для здоровья граждан для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в частности источников происхождения товара и заказчиков.

Мероприятия по предупреждению незаконного перемещения комплектующих за границу происходили совместно с Госпогранслужбой под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесчине обнаружено радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ. ВИДЕО

Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3169296
 
 
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Заражённые радиацией изъяли, остальные 5 повёз дальше.
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То ще совєтскі.
Індикатори, з радіоактивними флуоресцентними циферблатами.
«Баби єщо нарожают».
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Датчики сработали, Служба Божья Украины помешала вывести. Если бы датчиков не было часы поехали бы дальше, а так это целая операция, всем четырё, СБУ пять!😎
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кароче прывитаты верхушку сдпуо годынныкамы неполучиццо...
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Это обычные авиачасы! *****, страна ********* тупых погранцов, таможенников и глав нацбанка...
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мусора брешут, с радиактивным фосфором приборы изъяли ещё в шестидесятых годах,
мусора - бандиты и грабители, падаль
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Та який Чорнобиль, яке зараженіє... Ікспєрди...
На годиннику просто тритієві мітки, для підсвічування в темряві... От і вся радіяція....
Здається, ще в водолазних годинниках їх також використовують...
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Да в старых часиках изотопы не жалели.
Есть экземпляры, которые фонят до 11000 мкр/час (в 1100 раз больше природного фона)
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