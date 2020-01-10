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 Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны. ФОТО

Украинские военные, находящиеся на позициях Приазовского направления на Донбассе, уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Воины зафиксировали два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые пролетали через линию разграничения. 

"Уже над подконтрольной украинским воинам территорией с летательных аппаратов начался сброс гранат. Действия в небе смертоносных "птичек" прикрывали из своих огневых точек враждебные пулеметчики", - говорится в сообщении.

Несмотря на опасность, нашим воинам удалось осуществить несколько метких выстрелов и уничтожить один беспилотный летательный аппарат.

К сожалению, неблагоприятные погодные условия не дали армейцам возможности сбить другой вражеский радиоуправляемый квадрокоптер. Он быстро набрал высоту и изменил курс в сторону позиций террористов.

Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата переданы следственным органам из состава Объединенных сил для проведения расследования и документирования фактов нарушения Минских соглашений российскими оккупационными войсками.

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Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны 01
Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны 02

Источник: https://censor.net.ua/p3169255
 
   
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нормально. было раньше видео 0 солдат ложится с 12.7-кой, винтарем то - пара выстрелов и попал,и уложил рашкинский беспилотник.
за такое премия и отпуск положены. ибо нельзя на маленькую цель фигачить из ЗУ-23, пушками то, 4 ствола, или 2, там модификации разные. или буксируемая, или на гусеничной базе.
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Респект Воїнам України!!! Молодці, продовжуйте нищити рогатих кацапів!!! Слава Україні!!!
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Цікаво ,а де розхвалені комплекси постановки радіозавад БПЛА? Невже життя чи здоров"я українського воїна дешевше за обладнання?
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Ответка от ***** к новому году после того как Зелупа его поздравил низко кланяясь. Повезло что без жертв. Сомнительная перемога сбить копеечный дрон. А то что все продолжаютверить в перемирие ето плохо. Понятно что все с разрешения ***** кацапы продолжают убивать украинцев.
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