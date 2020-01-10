 Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Воины зафиксировали два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые пролетали через линию разграничения.

"Уже над подконтрольной украинским воинам территорией с летательных аппаратов начался сброс гранат. Действия в небе смертоносных "птичек" прикрывали из своих огневых точек враждебные пулеметчики", - говорится в сообщении.

Несмотря на опасность, нашим воинам удалось осуществить несколько метких выстрелов и уничтожить один беспилотный летательный аппарат.

К сожалению, неблагоприятные погодные условия не дали армейцам возможности сбить другой вражеский радиоуправляемый квадрокоптер. Он быстро набрал высоту и изменил курс в сторону позиций террористов.

Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата переданы следственным органам из состава Объединенных сил для проведения расследования и документирования фактов нарушения Минских соглашений российскими оккупационными войсками.

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