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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:медицина (1907) Полтавщина (532) скорая (230) машина (14)

 Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи. ФОТОрепортаж

Полтавщина стала первой в Украине областью, которая в рамках Программы получила 103 новых современных автомобиля Peugeot, оснащенные всем необходимым современным оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новини Полтавщини".

Новые авто осмотрели глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Лысак и работники экстренной медицинской помощи области.

"Автомобили, которые получила область, являются самыми современными. Часть из них полноприводные, чтобы выполнять задачи учитывая особенности области. Мы ставим целью в первом полугодии 2020 года полностью обновить автопарк службы экстренной медицинской помощи. Полтавская область первая в Украине, где будет полностью обновлен автопарк. И мы будем оказывать экстренную скорую медицинскую помощь на самом высоком уровне", - отметил Олег Синегубов.

Кроме Полтавщины участниками пилотного проекта стали Винницкая, Донецкая, Одесская, Тернопольская область и Киев.

Директор Департамента здравоохранения Полтавщины Виктор Лысак в свою очередь отметил, что эти авто оснащены современным медицинским оборудованием и являются комфортными, как для медперсонала, так и для пациентов.

"Все автомобили оснащены оборудованием для наблюдения, кислородом, что является чрезвычайно важным. Все авто имеют аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь есть необходимые лекарства. Это не УАЗ или "Газель", они значительно лучше. Стоимость одного автомобиля - 1 млн 900 тыс.грн. Часть средств, 150 млн грн на приобретение скорых предоставлена в рамках пилотного проекта, более 50 млн грн выделили из областного бюджета. То есть, в рамках Постановления Кабмина 75% предоставило государство, а 25% - область", - рассказал Лысак.

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Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи 01
Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи 02
Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи 03
Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи 04

Источник: https://censor.net.ua/p3169226
 
 
 Топ комментарии
 
Ахметов обменял скорые помощи на индульгенцию от преследования за неуплату десятков миллиардов налоговых платежей. Одна только Арселор Миталл - Стил уплатила 10 млрд., а вся империя Ахметова только 12 млрд.
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Прикольная языковая конструкция: "область стала той, которая будет"

Гатовлю в вус па рускамму езеку.
Так и передайте редактору.

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Соевым питекантропам щас новость не понравится. 100%
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Коли питають друзі, особливо з інших країн, то не варто брехати.
Бо брехня перекреслює навіть справедливи претензії. Брехня ставить Вас на один рівень з тим, кого Ви "критикуєте".
Що призначив собі компенсацію - ганьба. Про це треба казати, спаведливо.
Але "до цього найвидатнішим досягненням була гра в КВН"?
Отримав вищу освіту з відзнакою, доктор юридичних наук, У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.
А за цим текстом - вчора грав у КВН, а тут вже віце-спікер. Не брешіть, це Вас принижує.
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перед новым годом возле стадиона стояло 3 автовоза с скорыми, но на них вроде была наклейка от фонда Ахметова
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Ахметов обменял скорые помощи на индульгенцию от преследования за неуплату десятков миллиардов налоговых платежей. Одна только Арселор Миталл - Стил уплатила 10 млрд., а вся империя Ахметова только 12 млрд.
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Прикольная языковая конструкция: "область стала той, которая будет"

Гатовлю в вус па рускамму езеку.
Так и передайте редактору.

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Осторожней с критикой редакторов, модераторов, администраторов - банят на 3 дня. Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи - Цензор.НЕТ 7082
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Я тоже не совсем понял, то ли уже передали, то ли привезли пофоткаться и заберут куда то
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не знаю за область, але в Мукачеві такі швидкі вже багато років.
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