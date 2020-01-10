 Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новини Полтавщини".

Новые авто осмотрели глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Лысак и работники экстренной медицинской помощи области.

"Автомобили, которые получила область, являются самыми современными. Часть из них полноприводные, чтобы выполнять задачи учитывая особенности области. Мы ставим целью в первом полугодии 2020 года полностью обновить автопарк службы экстренной медицинской помощи. Полтавская область первая в Украине, где будет полностью обновлен автопарк. И мы будем оказывать экстренную скорую медицинскую помощь на самом высоком уровне", - отметил Олег Синегубов.

Кроме Полтавщины участниками пилотного проекта стали Винницкая, Донецкая, Одесская, Тернопольская область и Киев.

Директор Департамента здравоохранения Полтавщины Виктор Лысак в свою очередь отметил, что эти авто оснащены современным медицинским оборудованием и являются комфортными, как для медперсонала, так и для пациентов.

"Все автомобили оснащены оборудованием для наблюдения, кислородом, что является чрезвычайно важным. Все авто имеют аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь есть необходимые лекарства. Это не УАЗ или "Газель", они значительно лучше. Стоимость одного автомобиля - 1 млн 900 тыс.грн. Часть средств, 150 млн грн на приобретение скорых предоставлена в рамках пилотного проекта, более 50 млн грн выделили из областного бюджета. То есть, в рамках Постановления Кабмина 75% предоставило государство, а 25% - область", - рассказал Лысак.

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