EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
  837  6
Все про:Олимпиада (780) спорт (1802) Швейцария (317)

 В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020. ФОТОрепортаж

В швейцарской Лозанне на Vaudoise Arena сегодня, 10 января, открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК Украины.

На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 01

Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 02

Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 03

На большом экране арены появились видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 04

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 05

Завтра, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3169206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кацапські наркомани під якою онучою будуть "ви 3,14 здовувать ?
 показать весь комментарий
 
 
Тоже про спорт:
Арбитр, который несправедливо засуживал украинцев, получил высокую должность в российском футболе

Совпадение? Не думаю.
44-летний венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи будет возглавлять департамент судейства Российского Футбольного Союза. 9 января об этом сообщили на официальном сайте организации.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 - Цензор.НЕТ 5119

Для украинцев Кашшаи является едва ли не самым нелюбимым арбитром. Дело в том, что именно он в 2012 году на чемпионате Европы не засчитал справедливый гол Марко Девича в ворота Англии, из-за чего украинцы потеряли важнейшие очки.

Кроме того, к Кашшаи возникали вопросы за его судейство в матчах "Реал" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Шахтер", сообщает Апостроф.

Напомним, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил невероятно нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". (видео)
 показать весь комментарий
 
 
Там чудный воздух!
Парашей там не пахнет.🥳
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх