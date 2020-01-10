 В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК Украины.
На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.
Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.
Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.
На большом экране арены появились видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.
Завтра, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.
Арбитр, который несправедливо засуживал украинцев, получил высокую должность в российском футболе
Совпадение? Не думаю.
44-летний венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи будет возглавлять департамент судейства Российского Футбольного Союза. 9 января об этом сообщили на официальном сайте организации.
Для украинцев Кашшаи является едва ли не самым нелюбимым арбитром. Дело в том, что именно он в 2012 году на чемпионате Европы не засчитал справедливый гол Марко Девича в ворота Англии, из-за чего украинцы потеряли важнейшие очки.
Кроме того, к Кашшаи возникали вопросы за его судейство в матчах "Реал" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Шахтер", сообщает Апостроф.
Напомним, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил невероятно нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". (видео)
Парашей там не пахнет.🥳