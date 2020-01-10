 Память погибших воинов батальона имени Кульчицкого почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Воины, родные и близкие почтили память погибших воинов батальона Нацгвардии им. генерала Кульчицкого. Церемония состоялась возле Михайловского Златоверхого монастыря в центре Киева.

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Перед собравшимися выступили представители командования батальона, военнослужащие и родные погибших воинов. Молебен по погибшим отслужили священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря.

Собравшиеся возложили цветы и лампадки под Стену памяти погибших защитников Украины.

Также собравшиеся развернули баннер в поддержку Виталия Маркива.

Далее приводим список погибших воинов батальона им. Кульчицкого на языке оригинала:

Генерал - майор Кульчицький Сергій Петрович

Старший лейтенант резерву Гейсун Ігор Володимирович

Рядовий резерву Зінчик Станіслав Михайлович

Солдат резерву Гулик Артур Ярославович

Молодший сержант резерву Матвієнко Микола Миколайович

Старший солдат резерву Курмашев Олексій Васильович

Солдат резерву Тищенко Андрій Іванович

Солдат резерву Дога Олег В’ячеславович

Прапорщик резерву Ухарський Федір Валерійович

Старший солдат резерву Єременко Віктор Вікторович

Солдат резерву Кононович Іван Миколайович

Старшина резерву Каплуненко Ігор Валентинович

Старшина резерву Малюта Роман Володимирович

Старший солдат резерву Матківський Володимир Анатолійович

Старший солдат резерву Бурка Віктор Павлович

Старший солдат резерву Зубчук Роман Валентинович

Старший солдат резерву Лінивенко Юрій Володимирович

Старший солдат резерву Рожанський Пантелеймон Петрович

Старший солдат резерву Сокач Роман Михайлович

Старший солдат резерву Скрут Ростислав Стефанович

Старший солдат резерву Щіпов Максим Юрійович

Солдат резерву Герасимюк Тарас Павлович

Підполковник міліції Фурик Роман Степанович

Старший солдат резерву Лагно Роман Іванович

Старший солдат резерву Дідач Ігор Йосифович

Молодший сержант Бабічев Сергій Ігорович

Молодший сержант Галущенко Андрій Вікторович

Старший солдат Сливка Мирослав Миколайович































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ