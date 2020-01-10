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Все про:контрразведка (207) правоохранительные органы (778) СБУ (14219) Донбасс (20404)

 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

В ходе тщательно спланированной спецоперации на Днепропетровщине контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР". Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение "службы" мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей.

Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3169185
 
   
 Топ комментарии
 
Спрячте его подальше, пока Ермак с Сивохой его кацапам не вернули...
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Какой хороший подарок от ЗЕлупера для путина.... чтобы больше так не делали, ЗЕлупер же его завтра бандеролью в московию отправит
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а шо бубочка не дал команды не трогать повстанцев Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9228
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а шо бубочка не дал команды не трогать повстанцев Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9228
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Спрячте его подальше, пока Ермак с Сивохой его кацапам не вернули...
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они его сначала подлечат и зубы вставят
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Какой хороший подарок от ЗЕлупера для путина.... чтобы больше так не делали, ЗЕлупер же его завтра бандеролью в московию отправит
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Нє... Абманут прапаГАНДОй распятАВо мальчіка Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 159
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Баканов в Куршевеле - но СБУ делает свое дело. Или петьки сейчас скажут что это заслуга Грицака и других папыредников?
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Ты сам сказал: от бакланова эта операция не зависела. Бакланов прячется в Куршевеле, пережидает момент, а люди, которые пришли или остались работать при Грицаке и Порошенко - работают.
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Трампу настучи! А на Цензоре -круги на воде.Такая ценная информация и не у США? Верю.
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О! Педронавты уже не брезгуют перепечатывать дезу с московских информ.помоек! )))
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Та понятно! Как срать на Пэтю всеми жопами- это ценный источник информации, а если про пархатую оманскую пианистку-информ помойка. Ты ничего не упустило?

А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике. "Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, наоборот будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь-это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд."
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Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.



кацапський фейк..


1)щось там расєянє на каналі ремонтують і це свідчить про намір подачу води Україною у Крим ? Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3312


2)термінова телеграма в Кремль


НА мои деньги губу раскаталі ? /Бєня.
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Ох, как бы его зеля обратно в лугандон не выдал.
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Может и выдаст, если придется менять на тебя, придурка, когда российская гебня возьмет тебя на стройке в каком-нибудь Воронеже.
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вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования, главное нее переусерствовать а то в нашем тылу их скоро станет больше чем за поребриком.
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4 года смотрел? на "преступления террористов, в том числе против мирных граждан"
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Сейчас заявили о завершающей стадии операции и неизвестно - сколько времени он давал информацию из штаба, будучи там...
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османский ишак с барского плеча обменяет как цемаха
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норм. дурачка этого будем содежрать на зоне.... "свидетель агрессии Рашки"? а, ну да, Рашка же напала или как?
ну шо за цирк то? нет, блин, Рашта просто говорит "этонемы"
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Бубнявий в ***** виміняє на якихось ватаншів знову.
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Формулировка идиотическая )) - Преступник вступивший в ряды преступных военных формирований увидел их преступные действия ))
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Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники. Источник: https://censor.net.ua/p3169185\\\\\\

Кто-то получит новые "погоны"....
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Так ***** признался сто это его
Зе-леные человечки захватили Крым
..и корабли..
и Домбас..
и парламент Украины
Чем не свидетель??
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Одни ловят, а другой отпускает!
Может, пора закапканить того, кто всех отпускает?
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Пусть лучше так, чем спонсировать врагов, своих под чужие грады посылать и свои арсеналы взрывать.
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Не розуміти й відсторонятися,так комфортно... Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 9389
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Справжніх борців за Україну чморять портнов та всі пропарашинські виродки при владі, намагаючись запраторити за грати!! Наших бойових генералів, кіборгів, патріотів...Всих, хто може протистояти перетворенню України в улус мацьковської орди, розпродати землю, знищити історичну правду, культуру, мову...Розпорошити по вітру державу...
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Зачем что то организовывать? Хорошую снайперку и вперед уничтожать ублюдков одного за другим. Удивляюсь что столько людей не боятся воевать на фронте зато бояться уничтожать врага в нашем тыло который более опасен.
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Тщательно спланировали? Посадили в Богданчик, купили билетик и аля-улю?😁
Ценность этого свидетеля наверное даже сепары не подозревают )
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Это ненадолго
Скоро кремлевская бубочка обменяет его по договорняку с ****** на ватника-таксиста, который 5 лет возил людей в лугандонию
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Аби Земерзота подарувала своєму пуйлу Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4710
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Ну накінець! На 6й рік війни віслюк знайшов свідка!
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Обычная проститутка. За 15 сраных рублей расхотел подставлять задницу под пули и подчиняться тупым приказам. За обещание вознаграждения,переметнулся в Украину. Проститутка и есть.
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Украина вся была под Оккупацией неоднократно.И только Сралин украинцами Колыму подымал.Если к нам пришёл- хорошо.Без надзора не останется,главное, чтобы местные пособники путлера его не шлёпнули под патриотические лозунги.
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Зачем рисковать своими жизнями чтобы потом ету тварь отпустить? Лучше бы вы уничтожали етих выродков на месте. Ето и продуктивнее и в разы безопаснее.
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а зачем разглашать эту информацию? чтобы оккупанты включили его в список обмена?
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А бухого литинанта из Куршавеля когда привезут??
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Ни одного номерного под новостью Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 6006 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 6006 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 6006
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