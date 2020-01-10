 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР". Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение "службы" мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей.
Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники.
Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.
Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике. "Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, наоборот будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь-это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд."
кацапський фейк..
1)щось там расєянє на каналі ремонтують і це свідчить про намір подачу води Україною у Крим ?
2)термінова телеграма в Кремль
НА мои деньги губу раскаталі ? /Бєня.
ну шо за цирк то? нет, блин, Рашта просто говорит "этонемы"
Кто-то получит новые "погоны"....
Зе-леные человечки захватили Крым
..и корабли..
и Домбас..
и парламент Украины
Чем не свидетель??
Может, пора закапканить того, кто всех отпускает?
Ценность этого свидетеля наверное даже сепары не подозревают )
Скоро кремлевская бубочка обменяет его по договорняку с ****** на ватника-таксиста, который 5 лет возил людей в лугандонию