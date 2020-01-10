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Все про:авиация (1839) Италия (954) Одесса (5867) туризм (1150)

 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией. ФОТОрепортаж

160 туристов, клиентов авиакомпании Ernest, уже два дня не могут вылететь из Италии, чтобы вернуться домой в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь — Киев.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 01

"За не имением альтернатив, люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы таки вылететь. Рейс должен был улететь вчера 09 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21.00…..В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить", - пишет о ситуации одессит Владимир Беленький.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 02

Сегодня утром злополучный рейс должен был все таки состояться, однако опять был отменен. Сейчас все туристы отказываются уходить и находятся в терминале неапольского аэропорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начиная с 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%, - замминистра Лавренюк

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 03

Напомним, в октябре этого года итальянский лоукост Ernest Airlines задолжал аэропорту имени Сикорского кругленькую сумму, поэтому диспетчерская служба не выпускала самолет "Эрнеста" в обратный рейс.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 04

А в конце декабря итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) сообщило, что Ernest Airlines лишают лицензии на авиаперевозки.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 05
Фото: сайт "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/p3169157
 
 
 Топ комментарии
 
Хотелось бы спросить уставших от войны и всё время вспоминающих Вторую мировую, когда надо лить на Порошенко, - Сколько народа в СССР уезжало на отдых в другие страны? Порошенко неправильно отражал агрессию?
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Так це ж епоха зубожіння скінчилася, от розбагатівший народ і повалив на відпочинок за кордон.
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А все думают почему рюкзакова на работе нет?
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самое время выступить спасителем всех украинцев игарьвалеричу ! 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 1237
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А все думают почему рюкзакова на работе нет?
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Пока они там отсыпаются в Италии, гривня рухнула.
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Вже б автобусом, чи потягом доїхали... Якого х** там на чемАЙданах спати? 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 6355
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надурно ніхто не повезе...а кошти за авіабілети не повернуть...і по судам мало хто захоче бігати...і у деяких мало грошенят лишилось на додаткові витрати
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А чого за останні взагалі їздити? Нормальна людина завжди повинна мати запас про всяк випадок. Наприклад якби в мене не було резервних коштів я б не ризикнув їхати за кордон...
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так-так! Ви маєте рацію... але ж вони були впевнені що полетять...і тому можливо не розраховували на витрати на дорогу (білети ж є)....
я колись пересилав гроші зятю з дочкою, бо вони також "зависли" в аеропорту )))
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Хотелось бы спросить уставших от войны и всё время вспоминающих Вторую мировую, когда надо лить на Порошенко, - Сколько народа в СССР уезжало на отдых в другие страны? Порошенко неправильно отражал агрессию?
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Так це ж епоха зубожіння скінчилася, от розбагатівший народ і повалив на відпочинок за кордон.
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Наконец то народ увидит хлеб, а то приходилось во вновь открытых магазинах Рошен покупать пирожные...
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160 чол - це більша половина монобільшості. 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 5487
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Какие же это туристы? Туристы - это в олимпийках, резиновых сапогах, с рюкзаками, палатками, консервами - на электричках передвигаются. А это жлобьё. Гавно нации.
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Италия, не Оман. Так что все в порядке. Бубочка жизнью в Омане рисковал ради вас, а вы еще и не довольны, там, в Неаполе.
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наши люди в булочную на такси не ездят) Диамантовая рука
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шож теперь с Армани с распродажи делать???
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"ЛетайтесамалетамиАЄРАФЛОТА".Там рекламки пацакскої повно)))
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Дорослі нервують, а маленькі близнючки розважаються. Спочатку не могла зрозуміти, чому у дівчинки три ноги на фото. 😳
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