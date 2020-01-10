 160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь — Киев.

"За не имением альтернатив, люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы таки вылететь. Рейс должен был улететь вчера 09 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21.00…..В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить", - пишет о ситуации одессит Владимир Беленький.

Сегодня утром злополучный рейс должен был все таки состояться, однако опять был отменен. Сейчас все туристы отказываются уходить и находятся в терминале неапольского аэропорта.

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Напомним, в октябре этого года итальянский лоукост Ernest Airlines задолжал аэропорту имени Сикорского кругленькую сумму, поэтому диспетчерская служба не выпускала самолет "Эрнеста" в обратный рейс.

А в конце декабря итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) сообщило, что Ernest Airlines лишают лицензии на авиаперевозки.



Фото: сайт "Думская"