 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях на Жуковом острове в Киеве, устроили в спецучреждение, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

8 января в рамках уголовного производства детективы Голосеевского управления полиции провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого с согласия хозяина его представитель передал 6 тигров на содержание трем спецучреждений Киевской и Харьковской областей.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские территориального подразделения, сотрудники полка полиции особого назначения №2 совместно с нарядом патрульной полиции обеспечивали безопасность граждан, специалистов профильных учреждений, которые приехали за тиграми, а также волонтеров и журналистов.

"Сотрудничество правоохранительных органов, зоозащитников и представителей организаций, в которые помещены животные, дали положительные результаты. Также полицейские Голосеевского управления полиции проверили и задокументировали новые условия содержания тигров. Согласно нормам законодательства, животные находятся на карантине, во время которого ветеринары установят общее состояние здоровья каждого из них", - рассказал он.

Напомним, ранее правоохранители выявили 6 тигров, которых в ненадлежащих условиях содержали на Жуковом острове в Киеве.

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