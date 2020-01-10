 Не исключено, что наемники РФ готовят почву для терактов: на КПВВ "Майорское" задержан мужчина со взрывчаткой, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вчера, в рамках мероприятий по противодействию перемещению через линию разграничения запрещенных предметов и материалов, оперативными действиями пограничников и сотрудников СБУ на КПВВ "Майорское" была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества похожего на пластид", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля скрытые в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г похожим на пластид (взрывчатка).

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водитель и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители.

"Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - подчеркнули в пресс-центре ОС.









Фото: пресс-центр ОС /Facebook