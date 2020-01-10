 Пожары в Австралии: власти готовятся к новой эвакуации населения, ученые оценивают количество погибших животных в 1 млрд особей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами лесов и кустарника. В ближайшие 12 - 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается "очень опасная и динамичная" ситуация", заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп в четверг, 9 января.



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В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация". Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.



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Ранее власти Виктории распорядились о новой эвакуации населения. "Если поступит указание уезжать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашей безопасности", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюз в телеобращении к народу 9 января.

Эндрюз вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях.



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"Мы находимся лишь в самом начале того, что станет поистине проблемным летом", - сказал премьер Виктории.

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В свою очередь, профессор Сиднейского университета Крис Дикман пересмотрел свою оценку количества животных, погибших в результате лесных пожаров в Австралии, и считает, что на данный момент их количество превысило 1 млрд, говорится на сайте Сиднейского университета.



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Ранее Дикман подсчитал, что в результате пожаров погибнет 480 млн животных. Сейчас, когда пожары продолжаются, он обновил эту цифру до более 800 млн в штате Новый Южный Уэльс и до более 1 млрд на общенациональном уровне, пишет Лига.



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Цифры, приведенные Дикманом, основаны на отчете Всемирного фонда природы (WWF) за 2007 год о воздействии расчистки земель в Новом Южном Уэльсе. Для расчета авторы получили оценку плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в штате Новый Южный Уэльс, а затем умножили оценку плотности на площадь растительности, утвержденной для расчистки. Авторы преднамеренно использовали очень консервативные оценки в расчетах. Таким образом, отмечает университет, истинная смертность, вероятно, будет значительно выше, чем предполагалось. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий и не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.



Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Профессор Дикман имеет более чем 30-летний опыт работы в области экологии, написал и был редактором 16 книг и монографий, 480 журнальных статей и глав книг.



Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Как известно, опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.