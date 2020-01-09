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 Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

9 января, в селе Богдановка Волочисского района Хмельницкой области, состоялось прощание с украинским воином Сергеем Александровичем Дычеком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Е" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар, 

Сергей Дычек, 1972 года рождения  житель Волочиска, военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 5 января около 13:00 в районе хутора Вильный (Золоте- 4, входящий в состав города Золотое), в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине ТМ-62), еще один боец ​​получил тяжелые ранения.

" В селе Богдановка Волочисского районную прощались с Сергеем Дычеком. На похоронах была координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, которая рассказала: "Провести бойца в последние путь пришло около полутысячи человек. Несколько автобусов приехало с побратимами. Сначала, в родительском доме, состоялась панихида по погибшему. Далее, Героя понесли на местное кладбище, где его и похоронили. У Сергея Дычека осталась жена, двое сыновей и старушка мать", отмечается, в частности, в сообщении издания.

Сергей Дычек родился 20.07.1972 года. На фронте находился с 2014 года. Похоронили военнослужащего на сельском кладбище.

Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области 01
Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области 02
Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области 03
Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3169055
 
 
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Земля пухом...

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Адміни, його поховали не на Донбасі, а в рідному селі, виправте заголовок.
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Земля пухом. Дякуємо за захист, вибачте нас.

Адмін, його поховали на Хмельниччині. Виправте заголовок
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Удивительные вещи происходят в нашей стране.
Потерь нет, а солдат по несколько раз в день хоронят...
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Хоч тут свою хню не неси. Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 6066 Він загинув в результаті підриву автівки. Про це сто раз писали...
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Герою Слава !!!

а адміну ганьба !
соромно аби як робити повідомлення про похорони воїнів:
похоронили в селе Богдановка Волочисского района Хмельницкой области, Источник: https://censor.net.ua/p3169055
это Донбасс ?
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Вечная и светлая память Сергею.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования......
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Царство небесное воину! ....У нас нет войны?! Или мне так кажется, я не пишу сейчас о чиновниках депутатах, президентах, министрах.., для общества (большинства) войны нет или они попросту не хотят ее замечать..
Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 4569
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