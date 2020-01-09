 Погибшего на Донбассе украинского воина Сергея Дычека похоронили в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Е" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар,

Сергей Дычек, 1972 года рождения житель Волочиска, военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 5 января около 13:00 в районе хутора Вильный (Золоте- 4, входящий в состав города Золотое), в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине ТМ-62), еще один боец ​​получил тяжелые ранения.

" В селе Богдановка Волочисского районную прощались с Сергеем Дычеком. На похоронах была координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, которая рассказала: "Провести бойца в последние путь пришло около полутысячи человек. Несколько автобусов приехало с побратимами. Сначала, в родительском доме, состоялась панихида по погибшему. Далее, Героя понесли на местное кладбище, где его и похоронили. У Сергея Дычека осталась жена, двое сыновей и старушка мать", отмечается, в частности, в сообщении издания.

Сергей Дычек родился 20.07.1972 года. На фронте находился с 2014 года. Похоронили военнослужащего на сельском кладбище.







