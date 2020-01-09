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 В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Луганщине, на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялись тренировки экипажей боевых машин 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 01

По легенде учений подразделение 46-й ОДШБр на БМП-1 выдвинулось по указанному маршруту для отражения атаки противника, который перешел в наступление силами до батальона. В сложных метеоусловиях, тумане и по замерзшей грязи, колонна двинулась вперед, получая на протяжении пути новые вводные.

В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 02
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 03
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 04
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 05

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В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 06
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 07

Добравшись до указанной отметки, колонна развернулась в боевые порядки и перешла к "активной обороне". Не останавливая свое движение, боевые машины реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, меняли свое направление движения.

В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 08
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 09
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 10

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В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 11

Десантники справились с каждой поставленной задачей, и значительно повысили свои практические навыки работы в тяжелых метеоусловиях, используя во время занятия только на смотровые приборы внутри БМП.

В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 12
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 13
В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр 14

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Источник: https://censor.net.ua/p3169037
 
   
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Якщо чесно,то не знав, що у нас є 46 ОДШБ... Удачі і перемоги Вам хлопці!!!
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