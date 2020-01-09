 В Словении сожгли 8-метровую фигуру Трампа. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ABCNews.

Статую установили в селе Моравче летом прошлого года. Она могла двигаться - после нажатия на рукоятку деревянный "Трамп" открывал рот и демонстрировал окружающим "акульи" зубы.

"Как и у всех популистов, у статуи два лица", - пояснял это создатель статуи Томаз Шлегл - "Одно - человеческое и хорошее, другое - лицо вампира".

Местные жители не оценили юмор. Прошлой осенью во время Хэллоуина уже угрожали сжечь. После этого ее обещали перенести в соседнее село, но сделать этого так и не успели.

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Сельский глава Моравче Милан Базалич считает, что уничтожение статуи является "символом неприятия художественных проектов в нашем обществе".



