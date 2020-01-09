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Все про:поджог (689) Словения (70) Трамп (2730)

 В Словении сожгли 8-метровую фигуру Трампа. ФОТО

Деревянная фигура президента США была установлена на родине его супруги Мелании. Поджигателей разыскивает полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ABCNews.

Статую установили в селе Моравче летом прошлого года. Она могла двигаться - после нажатия на рукоятку деревянный "Трамп" открывал рот и демонстрировал окружающим "акульи" зубы.

"Как и у всех популистов, у статуи два лица", - пояснял это создатель статуи Томаз Шлегл - "Одно - человеческое и хорошее, другое - лицо вампира".

В Словении сожгли 8-метровую фигуру Трампа 01

Местные жители не оценили юмор. Прошлой осенью во время Хэллоуина уже угрожали сжечь. После этого ее обещали перенести в соседнее село, но сделать этого так и не успели.

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Сельский глава Моравче Милан Базалич считает, что уничтожение статуи является "символом неприятия художественных проектов в нашем обществе".

В Словении сожгли 8-метровую фигуру Трампа 02
В Словении сожгли 8-метровую фигуру Трампа 03

Источник: https://censor.net.ua/p3169024
 
   
 Топ комментарии
 
Нет, словены! Нормальные люди понимают, что трамп, это шестерка путинская.
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Слід зазначити, що скульптуру Трампа, у Якутії, зробили би краще...
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Нормальные люди понимают, что ты шестерка пригожинская.
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Нет, словены! Нормальные люди понимают, что трамп, это шестерка путинская.
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Нормальные люди понимают, что ты шестерка пригожинская.
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К чему радость, что Трамп сделал плохое для Литвы?
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"чим бы дытя нэ тишылось, абы не беременело" (С)
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Що там шукати? їдьте у "Воронеж", усі пітарасти. терористи і покидьки живуть на Росії
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Слід зазначити, що скульптуру Трампа, у Якутії, зробили би краще...
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***** би поруч поставили б - тоді повірив би, що щиро і не по-зебільному.
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Статуя ******'ловника трампа у формі дерев'яного сараю, дуже нагадує придорожній нужник. Спалили? Мабуть, від великої поваги
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У відповідь шизанутий президент америкоїдів може дати наказ про ракетний удар по словенському селу, бо знищення статУї - це теракт і загроза національній безпеці асашаїв
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наоборот жителям села не понравилось «творчество» этого художника от слова худо
та й вони спалили цей непотріб
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теракт! уже сфоткали головку наведения на заднем дворе, это произошло в тот же год что и Иранцы атаковали США, это не может быть совпадением!
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