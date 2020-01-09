 С воином 93-й ОМБр Сергеем Рацуном, погибшим в зоне ООС 5 января, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Славутский городской совет со ссылкой на пресс-службу Славутского городского военного комиссариата, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 9 января, сотни неравнодушных жителей Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, старшего солдата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сергея Рацуна.
Общественное прощание с Героем прошло в городском Дворце культуры.
С грустью слова сочувствия, уважения и благодарности за воспитание сына семье защитника выразили мэр Василий Сидор, командир роты, в которой служил Сергей Валерий Глебов, боевые побратимы Игорь Храплюк, Владимир Ружанский и заместитель председателя Грицевской ОТГ Юрий Семенюк.
Все вспоминали Сергея как веселого и оптимистичного человека, который всегда был на передовых позициях во время ведения боевых действий, проявлял мужество и смекалку.
Последний путь настоящего воина люди устилали цветами.
Похоронили Сергея Рацуна на городском кладбище со всеми воинскими почестями.
Вечное уважение и слава тебе, Воин! Память о твоем героическом чине будет жить вечно в сердцах украинцев.
Сергей Рацун родился 26.10.1976 года.
Учился в Малошкаривской общеобразовательной школе, где закончил 9 классов, а затем поступил в Грицевское высшее профессиональное училище № 38. Там он получил сцециальнисть "тракторист" и работал по специальности в местном фермерском хозяйстве.
В 1994 году был призван в ряды Вооруженных Сил Украины и был направлен для прохождения военной службы в учебный центр "Десна", по окончании которого служил в рядах 95-й аэромобильной бригады. По завершению срочной службы работал на Славутском заводе "Будфарфор".
С началом российской вооруженной интервенции, в 2014 году был мобилизован Славутским военкоматом в ряды Вооруженных Сил Украины и был направлен для прохождения военной службы в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. В составе бригады участвовал в боях под Дебальцево. Особенно отличился в бою вблизи села Санжаровка за высоту 307,9 метра, которую наши подразделения долго удерживали.
После проведения ротации, Сергей Рацун был переведен для дальнейшего прохождения военной службы в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" на должность "механика-водителя танка". В составе группы военнослужащих 93-й бригады принимал участие в военных учениях в Германии, где подразделение Сергея показало самые лучшие результаты среди других участников учений стран-членов НАТО. Вместе с боевыми побратимами принимал участие в боях вблизи Авдеевки, в Крымском и Новотроицком.
У Героя остались мать, братья и дочь", - говорится в сообщении.