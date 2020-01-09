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Все про:Абхазия (336) Грузия (3655) протест (4603)

 В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Участники акции протеста требуют, чтобы Рауль Хаджимба сложил полномочия. Они считают, что Хаджимба не получил большинство голосов на последних "выборах". Оккупационные власти Абхазии заявляют о попытке "государственного переворота".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Кавказ.Реалии".

Активисты оппозиции в четверг собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они переместились к зданию администрации президента республики и попытались взять его штурмом.

Участники акции утверждают, что на прошедших "выборах главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые "выборы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

Протестующие выломали дверь и разбили окна. Несколько десятков человек ворвались внутрь здания, но их заблокировала охрана. Хаджимба заявил, что не покинет пост "президента" и заявил, что проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".

Вскоре после этого СМИ сообщили, что вторая попытка штурма оказалась более успешной, и протестующим удалось захватить здание.

"Минобороны" Абхазии отказалось вмешиваться в происходящее.

Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Впервые с 2008 года главы МИД Грузии и России провели переговоры

В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 01
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 02
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 03
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 04
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 05
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 06
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 07
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 08
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 09
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 10
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 11
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 12
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 13
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 14

Источник: https://censor.net.ua/p3169007
 
   
 Топ комментарии
 
русские им свободу принесли!!, а они неблагодарные!!)))
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В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента" - Цензор.НЕТ 8437 ну що сынки...., помогла вам ваша Московия...?

Жрите по полной....
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С таким же успехом могли бы орать чтобы раися им помогла, а путлер ввёл. Толку было бы больше.
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Неужели хотят глубжей интерации в мордор?
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Нет хотят что бы мордор глубже в них интегрировал
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Вообще-то Рауль Хаджимба прикрываясь националистическими лозунгами фактически является самым пророссийским политиком. РФ пыталась усадить его на президентский пост с 2004 года. Он проиграл выборы в 2005, 2010 и 2011 годах. И только в 2014, после инсперированных РФ волнений и отставки тогдашнего Президента у него с четвертой попытки получилось.

P.S. Антироссийских политиков в Абхазии нет.
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Сейчас посмотрим кто поимеет с этого максимальную выгоду - тот и организатор.
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А не все ли нам равно кто в этом пропуйловском образовании поимеет выгоду...
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русские им свободу принесли!!, а они неблагодарные!!)))
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Давайте придурки. Надеюсь вас перестреляют те самые кого вы так просили в 2008 ввести войска.
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То осетини, ці вже хавають узкій мір понад 25 років
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ну й що?
абхазія є частиною Грузії й будь-які протести там не цікавлять взагалі.
єдиний протест, який можна було б висвітлювати, це протест проти російської окупації частини Грузії. але ж там такого нема. як немає такого й в ордло. а отже, нехай хоч поперегризають один одного.
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ну що сынки...., помогла вам ваша Московия...?

Жрите по полной....
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Между Абхазией и Крымом всего 6 лет разницы ... После августа 2008г Абхазия тоже мечтала стать всесоюзной здравницей, но что-то пошло не так ... разворовали под корень
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Абхезія з часів "вєлікай пабєди" над глуздом 1992 року являє собою яму з урками №2 (після Придністровської депресії): це консервований "совок" зразка 1989 року, постріляний-покоцаний-на цеглу розібраний силою "русскава аружія"...
І так, санаторій "Україна" в Гагра (тоді ДУС Преза України) тепер називається "москва". І особисто мною бачено в 2003 офіційний лист із гербом мацкви про набуття тим санаторієм нового статусу й назвиська, що лежав на столі у його директора. Є підозра, що це такий відкуп зайчика Бакайчика, голови ДУС при янучарі-прем'єрі, за російський евакопаспорт експромтом після Помаранчевої (р)еволюції.
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Абхазия, в отличие от Крыма, это не каменистая пустыня.
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Опозиции в параше и оккупированной ею территории?! Ну насмешили.
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На всех нет денег, остальным держаться( и сосать)
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Еще раз доказывает народная мудрость, что с крысами не обязательно воевать и тем более дискутировать, Крыс достаточно закрыть в тесном помещении и они сами себя перегрызут, Если бы Украина не финансировала и не снабжала даунбаситов уже бы давно война кончилась и даунбаситы перегрызли бы кацапам глотки и просили Украину вернуть все в зад.
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100%! Это и есть главная правда всей войны на Востоке Украины.Если бы украинская власть хотя бы точно следовала законам Украины, по которым есть определенные условия действия паспортов Украины, то конфликт там прекратился бы еще в 2014 г. и десятки тысяч людей остались бы живы.. Власть Украины обязана была по ним временно приостановить действие паспортов всех жителей Лугандона,путем проставления штампа в паспорте. Их паспорта должны были действовать только при действительной и законной регистрации на территории Свободной Украины. Сейчас при фактически пророссийском, антиукраинском руководстве Украины это вообще невозможно и дальше война будет только разгораться.
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Куда бы расея ни сунула свое рыло - везде бардак на десятилетия... Такой край загубили, разрухой торговать осталось...
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Они забирают что бы забирать, а не что бы давать
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Після грузино-абхазької війни Гагри вже тоді були наче після апокаліпсису. Пам'ятаю, як нас пустили туди на екскурсію, голодних пеліканів, які бігали за туристами та кусали їх за руки, вимагали їжу. Це було страшне видовище на фоні ганедбаних пляжів, розвалених мозаїчних фонтанів та загубленої краси навколо.
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Хай затопчуть там одне одного. Про абхаз не чув нічого хорошого, зате проти України ця наволоч воювала із великим ентузіазмом. Отже повторюсь- хай затопчуть там одне одного і перестріляють.
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А может они просто помнят, что жители Донецка, Харькова и еще некоторых городов востока Украины воевали в 1992-1993 на их стороне, а сформированный УНСО отряд "Арго" - против?
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ага, с Яценюком во главе. Ели русскоязычных младенцев. Я не видел, но рассказывали
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Вот ссылка на украинскую версию Вики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E)
Если интересно, можете поискать книгу Д.Корчинского, где он также про эту войну упоминает.
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На чиїй стороні? =)) в т.з. Абхазії расєйка воювала проти Грузії. Що ти знаєш взагалі про війну, окрімтого, що трішечки нахапався в інтернеті?
До чого тут міста сх.Украіїни і УНСО до військової агресії расєйки проти України з 2014р.? А давай я тобі пригадаю всі грішки твоєї расєйки? Тоді всі ваші сусіди просто зобов'язані розтоптати расєйську недоімперію.
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Думаю надо поддержать абхазский Майдан. Эта воины света.
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Вперед, поц! Поддерживай никчем, которые рвали тельняшки в желании слиться в экстазе с такими как ты. Поделом! В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента" - Цензор.НЕТ 666
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"перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме"

Город называется СухумИ ,а не Сухум (по москальски)
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Абхазія частина Грузії чи окупована територія?
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Еще одна страна взовьет флаг свободы.
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Грузия?! После освобождения абхазии от рашистских окупантов?
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Хаджимба мумба тутумба)) в гетто поднялось восстание, ***** срочно введи вайска В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента" - Цензор.НЕТ 2571
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ихтамнет, но скоро прийдет мальчик у трусиках В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують "адміністрацію президента" - Цензор.НЕТ 8359
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Государственный переворот в стране с населением 240 тыс. человек.
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Думаю на этом фото вся молодежь страны.... Человек так 200
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Почему они до сих пор в Москву не переехали? Не берут?интересно что у них за аутсваисы
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2020 как то не ЗАДАЛСЯ с самого начала ((((( , что за .....ять !!!!
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апхезы деруться за первые места в очереди на вылизывание очка российскому фюреру. Нормальных нам нет
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А где саака? Чего не устраивает майдан там? Или в Украине ему тепло и уютно при Янелохе Оманском?
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Украине нужно как можно больше уделять внимания проблемам засрашки на Кавказе, вплоть до создания и финансирования военизированных формирований из числа местных жителей.
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В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, местные СМИ пишут о взрыве на НПЗ.
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К сожалению нужно понять что они это делают тогда кодла рашка урезает пайку!поедет делегация в москву и все порешают кто президент решают в рашке!
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Та який то "президент"? Звичайний кримінальний "бугор". Тому треба було розмістити такий заголовок:
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента" "малину бугра".
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Пародия на страну , пародия на демократию. Мои родители когда-то даже там отдыхали, рассказывали, что там было очень красиво.
Что-то ничего красивого я не вижу - только дождь и озлобленные смуглые лица, штурмующих совдеповскую постройку. Президент там на массковии сидит настоящий - что можно требовать от куклы?
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Абхазы пару раз пытались поставить своего,да проросийского но своего президента!но мокши начинали давить и назначали сами!
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Если бы украинская власть хотя бы точно следовала законам Украины, по которым есть определенные условия действия паспортов Украины, то конфликт там прекратился бы еще в 2014 г. и десятки тысяч людей остались бы живы.. Власть Украины обязана была по ним временно приостановить действие паспортов всех жителей Лугандона,путем проставления штампа в паспорте. Их паспорта должны были действовать только при действительной и законной регистрации на территории Свободной Украины. Сейчас при фактически пророссийском, антиукраинском руководстве Украины это вообще невозможно и дальше война будет только разгораться даже при самых больших их уступках агрессору.
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Протест в Абхазии был не очень сильным, поэтому протестующие жгли велосипедные шины...
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Это яво проделки Газдепа, мешают людям ппоцветать и наслаждаться руццким миром!
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Та зачекайте прилетять потсани з росгвардіі та все порішають
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С территории Абхазии нужно выгнать всех русских мразей и проголосовать за присоединение к Грузии. Там где кацап - там нестабильность и война.
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Сподіваюсь! Грузинська зима переможе "російську весну"!!!
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