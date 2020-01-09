 В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Кавказ.Реалии".
Активисты оппозиции в четверг собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они переместились к зданию администрации президента республики и попытались взять его штурмом.
Участники акции утверждают, что на прошедших "выборах главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые "выборы".
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Протестующие выломали дверь и разбили окна. Несколько десятков человек ворвались внутрь здания, но их заблокировала охрана. Хаджимба заявил, что не покинет пост "президента" и заявил, что проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".
Вскоре после этого СМИ сообщили, что вторая попытка штурма оказалась более успешной, и протестующим удалось захватить здание.
"Минобороны" Абхазии отказалось вмешиваться в происходящее.
Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.
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P.S. Антироссийских политиков в Абхазии нет.
абхазія є частиною Грузії й будь-які протести там не цікавлять взагалі.
єдиний протест, який можна було б висвітлювати, це протест проти російської окупації частини Грузії. але ж там такого нема. як немає такого й в ордло. а отже, нехай хоч поперегризають один одного.
Жрите по полной....
І так, санаторій "Україна" в Гагра (тоді ДУС Преза України) тепер називається "москва". І особисто мною бачено в 2003 офіційний лист із гербом мацкви про набуття тим санаторієм нового статусу й назвиська, що лежав на столі у його директора. Є підозра, що це такий відкуп зайчика Бакайчика, голови ДУС при янучарі-прем'єрі, за російський евакопаспорт експромтом після Помаранчевої (р)еволюції.
Если интересно, можете поискать книгу Д.Корчинского, где он также про эту войну упоминает.
До чого тут міста сх.Украіїни і УНСО до військової агресії расєйки проти України з 2014р.? А давай я тобі пригадаю всі грішки твоєї расєйки? Тоді всі ваші сусіди просто зобов'язані розтоптати расєйську недоімперію.
Город называется СухумИ ,а не Сухум (по москальски)
Кажете Бубочка вчора в Москві не був? Ну-ну...
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют
"администрацию президента""малину бугра".
Что-то ничего красивого я не вижу - только дождь и озлобленные смуглые лица, штурмующих совдеповскую постройку. Президент там на массковии сидит настоящий - что можно требовать от куклы?