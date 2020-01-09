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 Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

Нетрезвый водитель совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода и повредил фасад здания Национальной филармонии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня, около 6 часов утра на службу "102" поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии", - сказано в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат - 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция 01

"По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, кроме автомобиля, который получил серьезные механические повреждения. Кроме того, полицейские выяснили, что у водителя не было водительского удостоверения", - сообщили в полиции.

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На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.

Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция 02
Фото: патрульная полиция

"Уважаемые водители! Призываем вас не нарушать закон! Помните, что нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья всех участников дорожного движения!" - призвали в полиции.

Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168965
 
 
 Топ комментарии
 
Торопился на рояле поиграть...
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что делает полиция для уменьшения колличества пьяных водителей на дороге??
хотя бы несколько пунктов....
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Да плевать им на ети штрафы. Они на рестораны и проституток больше тратят.
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Ні, він баян занадто широко розтягнув
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что делает полиция для уменьшения колличества пьяных водителей на дороге??
хотя бы несколько пунктов....
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и что есть положительная динамик к уменьшению?
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Да плевать им на ети штрафы. Они на рестораны и проституток больше тратят.
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Полиция пытается меньше пить перед патрулированием.
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это плиточник из молдавии. как он обьяснил полицейским
I am a handy-man in a philharmonic. I'm setting tile on the music.
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Вставить бы ему флейту в одно место...
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А в жопу они случайно его не расцеловали напоследок? копы... какие копы - шестерки
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на Хорею Козацьку спішив, боявся спізнитись?..
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Вот так стоит более 100 лет филармония, никого не трогает, и тут какое-то пьяное мурло ее таранит...
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Вот что творит непреодолимая тяга к искусству.
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Адже це покращення! Здавалося б, п'яне ДТП - але зверніть увагу, вже не якесь похабне, а культурне! З витонченим ухилом в мистецтво!
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...он хотел в новый Офис Президента попасть, взял разгон с Бессарабки, но возле Консерватории отклонился от курса и попал на конечную остановку трамвая, которого уже давно нет...*)
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Что тут сказать ?
Красиво !
На Ауди , да в филармонию !
Если бы он ещё и умер при этом ...
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И что ему за ето будет? А ничего. И даже мусора права ему вернут как только протрезвеет.
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Перечитай новость. У него не было удостоверения
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Моня, Ви умеете играть на скрипке?
Не знаю, может и умею, я не пробовал!
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Бэхи кончились что-ли,вчера в Кривом роге начудили на ауди,сегодня в Киеве?)
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Мав квитка на номер гри болтом по роялі от і поспішав . Мєнти зрозуміли і карати не стали .
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