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 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами. ФОТО

В новогоднем детском подарке жители Омска обнаружили конфеты "Президент" с портретом Владимира Путина на обёртке и водкой с перцем чили в составе.

Фотографию опубликовали в группе "Ревизорро Омск" в соцсети "ВКонтакте", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Примечательно, что в состав продукта входят водка и перец чили.

Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами 01

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Отмечается, что конфеты "Президент" производит компания "Джи Си – Золотые конфеты" из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте компании говорится, что в трюфеле отражены черты главы государства: "самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили".

Источник: https://censor.net.ua/p3168937
 
 
 Топ комментарии
 
а могли и скрепный состав положить.. по якутскому рецепту..
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Все скрепы в одной конфетке.
Вот это правильное воспитание ватников.
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Та и не перец то у него, так... перченок. Маленький, старческий, сморщенный. Зря чтоль Кабаева психанула?
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а могли и скрепный состав положить.. по якутскому рецепту..
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на ,,новичёк" намекаете??ну и шалун же вы!! Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 690 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 1610 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 3643
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щас почнется фабрика рошен выпустила
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Все скрепы в одной конфетке.
Вот это правильное воспитание ватников.
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Давно пора писать хфамилию этого персонажа полностью а это путин-***** ... Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 4384
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правильно. чем раньше начнут бухать и путина любить, тем раньше мясом на очередную войну пойдут
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Та и не перец то у него, так... перченок. Маленький, старческий, сморщенный. Зря чтоль Кабаева психанула?
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Скрепно так )) С детского сада приучать детей к водке!
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Це не прикол, але на Рашці вже давно має місце народження дітей з алкогольною залежністю. Так що конхвєти з водкой зайвими там не будуть
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Там надо бы сосательные в форме..... Путина. Со вкусом материала якутского скульптора и соком "Скрепный"(со "вкусом" Путина).... тьху, какой же он мерзкий.... поехавший лысый дед кричащий "амысделалиновуюракету". еще и православный вестимо.
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Що там конфєти, коли на Рашці в продажу вже з'явилися презервативи "Путен с нами" 😃
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На Чукотке обнаружили живым оленевода, пропавшего еще в середине декабря
27-летний молодой человек не ел 16 дней. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот. По словам ее представителя, бригадир оленеводческой бригады «Пионер» выехал на снегоходе в село Рыркайпий, однако из-за разыгравшейся метели он сбился с пути. Он был вынужден остановиться в 200-км от места назначения, некоторое время он связывался по спутниковому телефону, однако затем устройство разрядилось. Как добавил представитель администрации, оленевод смог выжить в 30-градусные морозы, укрывшись в рыбацком домике: его он топил подручными материалами. Бригадир оленеводческой бригады был истощен, однако в медицинской помощи, как уверяют власти, он не нуждается. Сейчас его везут домой к жене и детям.
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а зебилы нас тянут всех в это скрепное гавнище
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Конфеты Путин, состав: Силикон, ботокс, говно. В основном - говно.
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Що, соромно за співвітчизників? Шикарна новина, Цензор знає, що робить - палить зкріпну ватку!
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Соромно за цензор. Чі ти не в змозі осягнути прочитане? Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 8461
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Як можна їсти цукерку з таким ипалом на обгортці? Я вже мовчу про начинку. 🤢
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Молодое поколение россиян медитирует о светлом будущем своего неродившегося ребенка..
Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 2350
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Новая скрепа для молодых путлерюгендов--вкус вождя с детства.
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