 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами. ФОТО

Фотографию опубликовали в группе "Ревизорро Омск" в соцсети "ВКонтакте", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Примечательно, что в состав продукта входят водка и перец чили.
Отмечается, что конфеты "Президент" производит компания "Джи Си – Золотые конфеты" из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте компании говорится, что в трюфеле отражены черты главы государства: "самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили".
Вот это правильное воспитание ватников.
27-летний молодой человек не ел 16 дней. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот. По словам ее представителя, бригадир оленеводческой бригады «Пионер» выехал на снегоходе в село Рыркайпий, однако из-за разыгравшейся метели он сбился с пути. Он был вынужден остановиться в 200-км от места назначения, некоторое время он связывался по спутниковому телефону, однако затем устройство разрядилось. Как добавил представитель администрации, оленевод смог выжить в 30-градусные морозы, укрывшись в рыбацком домике: его он топил подручными материалами. Бригадир оленеводческой бригады был истощен, однако в медицинской помощи, как уверяют власти, он не нуждается. Сейчас его везут домой к жене и детям.
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