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Все про:дети (3812) Нацполиция (10698) Харьковщина (1442)

 11-летний мальчик хотел покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав, - Нацполиция. ФОТО

Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит мальчик. 

На место немедленно прибыли сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и намеревался прыгнуть вниз.

Благодаря слаженным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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11-летний мальчик хотел покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3168931
 
 
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Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и намеревался прыгнуть вниз. Источник: https://censor.net.ua/p3168931\\\\\\\\\\\

Это как: Борис Козлов намеревался убить Пусина(просто не зарядил автомат и не приехал в Кремль).
Намеревался и стоял там как мин. 15мин. ...... пошутил так и попал в новости, далеко пойдет малой то.
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Пацан, не выдумывай - вся жизнь у тебя еще впереди! Учись хорошо и вырастешь счастливым человеком! Успехов тебе!
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Мальчик мог такого глотнуть ,что решил, что он птица сейчас детвора продвинутая в таких вопросах .
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Бедное дитё. Нужно спортом заниматься, при чем профессионально по максимуму, чтобы не было времени на всякие глупости.
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