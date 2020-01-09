 11-летний мальчик хотел покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит мальчик.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и намеревался прыгнуть вниз.

Благодаря слаженным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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