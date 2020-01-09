 Подсветку башни CN Tower в Канаде погасили из-за траура по жертвам авиакатастрофы в Иране. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Обычно башня подсвечивается разноцветными огнями, однако в ночь на четверг она погрузилась в темноту, сообщил корреспондент агентства.

Телебашня CN Tower в Торонто высотой 553 метра является одним из самых узнаваемых символов Канады. Построенная в 1976 году, она в течение трех десятилетий была самым высоким зданием на планете.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.