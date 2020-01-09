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 Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Водитель микроавтобуса на Львовщине не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 января, около 02.30, в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

Установлено, что 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с сфурой "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается.

Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства "Фольксваген" получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция 01
Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция 02
Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция 03
Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3168902
 
 
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сьогодні, на Львівщині, суцільний каток....падав дощ і відразу примерзав
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Дорога вроде хорошая. У меня глаз наметан.
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Перевищення швидкості і переоцінка власних можливостей...
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У нас ночью на Львовщине прошел дождь и дорога тут же подмерзла.
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я вот только что ходил..... первый раз такая гололедиЩА. ни разу не помню такого. а там

\\\около 02.30,\\\

У АСДС есть альбом - Блэк Айс. Это именно переводится как ледяной асфальт(образно)
не дай Аллах, или кто там, так ехать и на скор. 80 - тупо даже легонько руль крутишь и оно несет. тем более наши любят нацепить образочков на торпеду и ездить на летней резине(да пофиг - Бох же бере-жот)
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.


Это типа в зоне поселения три года из 10 не сможет таксистом работать Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1894
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На встречку вылетают из-за превышения скорости при вхождении в правый поворот.
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