 Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО + ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших", - сказано в сообщении.
Соответствующее видео размещено канале ГляделкаUa в YouTube
Отметим, что со вчерашнего дня украинцы несут цветы и свечи к терминалу D аэропорта "Борисполь", чтобы почтить память погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" разбившегося в Иране. Там выставлены фотографии погибших членов экипажа.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
- За оманским ходил!
Линки на треккинги полетов:
Киев-Оман (7 января): https://rb.gy/xawozl
Оман-Москва (8 января): https://rb.gy/jjfzg3
Возвращение в Киев: https://rb.gy/a9huby
Ви, зє!боти, весь час брешете, новою брехнею перекриваєте стару!
Де нацжони з плюшевими свинками? Де журнашлюхи з піною на роті? Де біснування блоХерів та фісбучних хомячків про "зраду-зрадну"?
Тиша, бо євреї не заплатили. Або заплатили за тишу.
По данным издания, в аэропорт "Киев" (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января
Зачем заморачиваться с несовпадением времени? Петьки и так поверят.
Кому Зеля "Зуб дав" ???
видео -- Зеленский залетел в Москву
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Буквально на днях читал конспироложество, что раз из Омана безналом не выводится, то он туда курьером с неприкосновенностью, чтоб наличку вывезти.
я так скоро в ящериков уверую...
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Надо его в "Миротворец" - и не пускать.
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"Да какая разница" (с)
аеропорт заасфальтований і освітлення є.
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- А можно он над Ираном полетает чуток? Ну позязя!
- а смьісл? Вьіберут другого такого же.
-- благо такого второго нету, все остальные потенциальные «пол беды»
--- ой ли? А ну, Мертвечук станет баллотироваться? Да, предположим, Путин пообещает Коломойскому безопасность в обмен на сотрудничество (єто если еще нет такого уговора, а я думаю, что есть, судя по тому, что говорит Коломойский сейчас)? Коломойский уже показал, что может вьівести в президентьі любого клоуна.
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"...