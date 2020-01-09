EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1428  23
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1159) Борисполь (621) Зеленский (4202) Иран (616)

 Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО + ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших", - сказано в сообщении.

Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране 01
Фото: ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Соответствующее видео размещено канале ГляделкаUa в YouTube 

Отметим, что со вчерашнего дня украинцы несут цветы и свечи к терминалу D аэропорта "Борисполь", чтобы почтить память погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" разбившегося в Иране. Там выставлены фотографии погибших членов экипажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168899
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сивий кнур на яхті, як тільки взнав про падіння літака - вшанував пам.ять загиблих вставанням , хвилиною мовчання та відмовився на вечерю від кальмарів...
 показать весь комментарий
 
Зе!біли, ваша бубочка летіла у Київ через Москву! Що воно там робило, не хочете поцікавитися?
Линки на треккинги полетов:
Киев-Оман (7 января): https://rb.gy/xawozl
Оман-Москва (8 января): https://rb.gy/jjfzg3
Возвращение в Киев: https://rb.gy/a9huby
 показать весь комментарий
 
 
к своему куратору из фсб на уединенцию летал Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 5918
 показать весь комментарий
 
 
Очередной обсер порохоботов. Вот этим бортом он летел (Оман-Киев) -https://www.radarbox24.com/data/flights/VJT861/1376753746
 показать весь комментарий
 
 
Демамгог! Не переводь стрілки! Тут не про ТУДИ, тут про НАЗАД!
Ви, зє!боти, весь час брешете, новою брехнею перекриваєте стару!
 показать весь комментарий
 
 
Поехавший, открой ссылку и посмотри - вылет из Моската вчера вечером и прибытие в Киев ночью в 2 часа. Не просох ещё после праздников?
 показать весь комментарий
 
І до речі на літаку Мертвечука! Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 4446
Де нацжони з плюшевими свинками? Де журнашлюхи з піною на роті? Де біснування блоХерів та фісбучних хомячків про "зраду-зрадну"?
Тиша, бо євреї не заплатили. Або заплатили за тишу.
 показать весь комментарий
 
Время прилета: 18:24


По данным издания, в аэропорт "Киев" (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января

Зачем заморачиваться с несовпадением времени? Петьки и так поверят.
 показать весь комментарий
 
Это позорище пришло попиариться на смерти людей
 показать весь комментарий
 
 
хммм.. сколько много народа стоит сзади и вокруг..
 показать весь комментарий
 
 
І всі живляться не на Бубочку, а в різні сторони від нього. Дайте, вгадаю: це тому, що бачити його не хочуть, чи дивитися на нього бридко? Чи є інша причина?
 показать весь комментарий
 
 
Вчора за Ізіономвєб з усмішкою від вуха до вуха довший час на офіційному сайті горіла.
 показать весь комментарий
 
 
А я Хочу бачити іото, як Зєлєнскій вшановує пам'ять у перші три години після трагедії. В Омані.
 показать весь комментарий
 
 
Знатно зачистили аэропорт. Чтобы не мешали одному из "величайших лидеров" современного мира. Овощ 2 во всей красе.
 показать весь комментарий
 
 
От не дали ЗЕ-чуваку Оманскому в полной мере насладиться процессом привлечения инвестиций, вкушая скромные бедуинские радости.
 показать весь комментарий
 
 
"...А царь то не настоящий..."
Кому Зеля "Зуб дав" ???Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 208
 показать весь комментарий
 
 
Переубедите меня что это какой-то фэйк пожалуйста

видео -- Зеленский залетел в Москву
* * *

Буквально на днях читал конспироложество, что раз из Омана безналом не выводится, то он туда курьером с неприкосновенностью, чтоб наличку вывезти.
я так скоро в ящериков уверую...

* * *
Надо его в "Миротворец" - и не пускать.

* * *

"Да какая разница" (с)
аеропорт заасфальтований і освітлення є.

* * *

- А можно он над Ираном полетает чуток? Ну позязя!
- а смьісл? Вьіберут другого такого же.
-- благо такого второго нету, все остальные потенциальные «пол беды»
--- ой ли? А ну, Мертвечук станет баллотироваться? Да, предположим, Путин пообещает Коломойскому безопасность в обмен на сотрудничество (єто если еще нет такого уговора, а я думаю, что есть, судя по тому, что говорит Коломойский сейчас)? Коломойский уже показал, что может вьівести в президентьі любого клоуна.
 показать весь комментарий
 
Вони весь час брешуть. Новою брехнею перекривають стару.
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх