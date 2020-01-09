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 9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

В результате столкновения грузовика "Skania" и внедорожника "Chevrolet" два человека, в том числе 9-летняя девочка, погибли. Еще двое граждан госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Происшествие произошло вчера около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района.

В результате столкновения грузовика "SKANIA" и внедорожника погибли 30-летний водитель "Chevrolet" и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров "Chevrolet", женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

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9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция 01
9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168893
 
 
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Шевроле у нас и Шевроле в США это два разных Шевроле. У нас от Шевроле только значок на капоте 9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4273
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это тахо, если глаза мне не врут, их вроде в снг не собирают. надо постараться, чтоб такой сарай так разхреначить.
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несутся ж, шо дурные, наш народ в этом плане странный - думает если купил дорогую машину, то за эти деньги к ней прилагается бессмертие на дороге...
к сожалению из-за глупости взрослых гибнут невинные дети...
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